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روسيا تتهم فرنسا بالإعداد لإرسال 1500 جندي إلى أوكرانيا

4/3/2024 2:39:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 3 نيسان (بترا)-اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، فرنسا بالإعداد لإرسال نحو 1500 جندي إلى أوكرانيا خلال الشهر الحالي.
وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال المؤتمر صحفي :"قيادة الفيلق الأجنبي الفرنسي وافقت في بداية آذار الماضي على تشكيل مجموعة تكتيكية قوامها حوالي 1500 فرد، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة في الشهر الحالي لإرسالها للقتال في أوكرانيا".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
03/04/2024 21:05:04

MENAFN03042024000117011021ID1108055662

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