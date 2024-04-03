روسيا تتهم فرنسا بالإعداد لإرسال 1500 جندي إلى أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 3 نيسان (بترا)-اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، فرنسا بالإعداد لإرسال نحو 1500 جندي إلى أوكرانيا خلال الشهر الحالي.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال المؤتمر صحفي :"قيادة الفيلق الأجنبي الفرنسي وافقت في بداية آذار الماضي على تشكيل مجموعة تكتيكية قوامها حوالي 1500 فرد، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة في الشهر الحالي لإرسالها للقتال في أوكرانيا".

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

03/04/2024 21:05:04