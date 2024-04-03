روسيا تتهم فرنسا بالإعداد لإرسال 1500 جندي إلى أوكرانيا

روسيا تتهم فرنسا بالإعداد لإرسال 1500 جندي إلى أوكرانيا
التاريخ
4/3/2024 2:39:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 3 نيسان (بترا)-اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، فرنسا بالإعداد لإرسال نحو 1500 جندي إلى أوكرانيا خلال الشهر الحالي.
وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال المؤتمر صحفي :"قيادة الفيلق الأجنبي الفرنسي وافقت في بداية آذار الماضي على تشكيل مجموعة تكتيكية قوامها حوالي 1500 فرد، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة في الشهر الحالي لإرسالها للقتال في أوكرانيا".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
03/04/2024 21:05:04
MENAFN03042024000117011021ID1108055662
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