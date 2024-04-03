احتفال في إربد باليوم العالمي للتوحد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 3 نيسان(بترا)- احتفل مركز الأوج للتربية الخاصة والتوحد في اربد، بالتعاون مع منظمة المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية، باليوم العالمي للتوحد الذي صادف أمس الثلاثاء، وذلك تأكيدا على حق جميع مرضى طيف التوحد وعائلاتهم بالعناية والرعاية والتمكين.

وقال الرئيس الفخري للمركز، المهندس محمد نايف البطاينة، بحضور رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني وعدد من ممثلين مؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي والداعمين للمركز والمرضى وعائلاتهم، إن تخصيص يوم عالمي لاضطراب التوحد نجح في توجيه الانتباه إلى اضطراب التوحد واضطرابات النمو الأخرى.

وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للتوحد يتزامن مع أحداث مؤلمة في غزة، مؤكدا أن ما قام به الأردن من جهود دبلوماسية وحراك شعبي نصرة لغزة وفلسطين يعد تلاحما قويا رسميا وشعبيا في التعبير عن رفض العدوان ومآلاته السياسية والعسكرية.

وأشاد البطاينة بالمواقف الشجاعة والصلبة للأردن التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية النشطة والفاعلة التي يسير بها على مختلف الصعد.

من جانبها، قالت مديرة المركز الأوج وعضو مجلس محافظة اربد، رولا البطاينة، إن المركز يقوم بالعديد من النشاطات التطوعية والخيرية والمبادرات سنويا لخدمة طلبة التوحد وإن الإفطار الرمضاني يأتي ضمن مبادرة "فرّحهم بهدية" والتي جرى إطلاقها بهدف مساندة طلاب المركز وأفراد المجتمع المحلي من ذوي الإعاقة في شهر رمضان وفصل الشتاء والأعياد من كل عام.

بدوره، أكد عميد التربية في جامعة ال البيت الدكتور إحسان الخالدي ضرورة الانتقال بالتعامل مع الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد من الرعاية إلى التمكين وتوجيه طاقاتهم الكامنة نحو الإنتاج.

--(بترا)

ا.ح/أز/ ه ح

03/04/2024 21:00:22

