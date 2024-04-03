احتفال في إربد باليوم العالمي للتوحد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 3 نيسان(بترا)- احتفل مركز الأوج للتربية الخاصة والتوحد في اربد، بالتعاون مع منظمة المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية، باليوم العالمي للتوحد الذي صادف أمس الثلاثاء، وذلك تأكيدا على حق جميع مرضى طيف التوحد وعائلاتهم بالعناية والرعاية والتمكين.
وقال الرئيس الفخري للمركز، المهندس محمد نايف البطاينة، بحضور رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني وعدد من ممثلين مؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي والداعمين للمركز والمرضى وعائلاتهم، إن تخصيص يوم عالمي لاضطراب التوحد نجح في توجيه الانتباه إلى اضطراب التوحد واضطرابات النمو الأخرى.
وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للتوحد يتزامن مع أحداث مؤلمة في غزة، مؤكدا أن ما قام به الأردن من جهود دبلوماسية وحراك شعبي نصرة لغزة وفلسطين يعد تلاحما قويا رسميا وشعبيا في التعبير عن رفض العدوان ومآلاته السياسية والعسكرية.
وأشاد البطاينة بالمواقف الشجاعة والصلبة للأردن التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية النشطة والفاعلة التي يسير بها على مختلف الصعد.
من جانبها، قالت مديرة المركز الأوج وعضو مجلس محافظة اربد، رولا البطاينة، إن المركز يقوم بالعديد من النشاطات التطوعية والخيرية والمبادرات سنويا لخدمة طلبة التوحد وإن الإفطار الرمضاني يأتي ضمن مبادرة "فرّحهم بهدية" والتي جرى إطلاقها بهدف مساندة طلاب المركز وأفراد المجتمع المحلي من ذوي الإعاقة في شهر رمضان وفصل الشتاء والأعياد من كل عام.
بدوره، أكد عميد التربية في جامعة ال البيت الدكتور إحسان الخالدي ضرورة الانتقال بالتعامل مع الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد من الرعاية إلى التمكين وتوجيه طاقاتهم الكامنة نحو الإنتاج.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ه ح
03/04/2024 21:00:22
MENAFN03042024000117011021ID1108055661
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