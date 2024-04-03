بلدية معاذ بن جبل تؤكد الوقوف بوجه المساس بالأمن الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشونة الشمالية 3 نيسان (بترا)- أكدت بلدية معاذ بن جبل بلواء الأغوار الشمالية وقوفها خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في التصدي لأي مساس بأمن واستقرار الوطن والعبث بمقدراته.
وشددت البلدية، في بيان اليوم الأربعاء، على رفض محاولات إثارة الفتن أثناء المسيرات والوقفات التضامنية التي تشهدها المملكة وقوفا مع أهالي غزة والشعب الفلسطيني.
وأكدت البلدية ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والأسرة الأردنية الواحدة والنسيج الاجتماعي الصلب، وتوحيد الجهود ضد محاولات زرع الفتنة والتفرقة.
-- ( بترا )
أ غ / أز/ هـ ح
03/04/2024 20:56:56
MENAFN03042024000117011021ID1108055660
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