بلدية معاذ بن جبل تؤكد الوقوف بوجه المساس بالأمن الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 3 نيسان (بترا)- أكدت بلدية معاذ بن جبل بلواء الأغوار الشمالية وقوفها خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في التصدي لأي مساس بأمن واستقرار الوطن والعبث بمقدراته.

وشددت البلدية، في بيان اليوم الأربعاء، على رفض محاولات إثارة الفتن أثناء المسيرات والوقفات التضامنية التي تشهدها المملكة وقوفا مع أهالي غزة والشعب الفلسطيني.

وأكدت البلدية ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والأسرة الأردنية الواحدة والنسيج الاجتماعي الصلب، وتوحيد الجهود ضد محاولات زرع الفتنة والتفرقة.

-- ( بترا )

أ غ / أز/ هـ ح

03/04/2024 20:56:56

