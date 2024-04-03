ندوة حول فضائل شهر رمضان في جامعة جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 نيسان (بترا)- عقدت في جامعة جدارا، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "فضائل شهر رمضان المبارك"، تحدث فيها عميد كلية الشريعة والدراسات العليا بجامعة اليرموك الدكتور محمد طلافحة، ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة اليرموك الدكتورة نيبال العتوم.

وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون إن من نفحات شهر رمضان أنه شهر الخير والفقراء والمساكين وشهر الأرحام، تتضاعف فيه الأجور والحسنات، وأن ثمرة الصوم هي التقوى، مضيفا أن شهر رمضان ليس شهر الطعام والشراب، بل هو شهر العمل والانتصارات، وعلينا أن نغتنم فرصة هذه الأيام المباركة بالعبادة والطاعات وقراءة القرآن.

وتحدث الدكتور الطلافحة عن الأجر العظيم في شهر رمضان، مبينا أن هذا الشهر تجتمع فيه أمهات العبادة من الشهادة والذكر والصلاة والزكاة والتراويح والصدقات وصلة الأرحام.

كما تحدثت الدكتورة العتوم عن فضائل شهر رمضان وعن أحوال السلف الصالح في رمضان ومناقبهم، ومنهم الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين، وكيف كانوا يجاهدون النفس في رمضان مع التزامهم بالعبادة والطاعات وقراءة القرآن، والقيام والاعتكاف على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال الشهر.

وفي نهاية الندوة، التي حضرها نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، قدم الدكتور الزبون درع الجامعة للطلافحة والعتوم.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

03/04/2024 20:56:07

