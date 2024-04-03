ندوة حول فضائل شهر رمضان في جامعة جدارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 نيسان (بترا)- عقدت في جامعة جدارا، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "فضائل شهر رمضان المبارك"، تحدث فيها عميد كلية الشريعة والدراسات العليا بجامعة اليرموك الدكتور محمد طلافحة، ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة اليرموك الدكتورة نيبال العتوم.
وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون إن من نفحات شهر رمضان أنه شهر الخير والفقراء والمساكين وشهر الأرحام، تتضاعف فيه الأجور والحسنات، وأن ثمرة الصوم هي التقوى، مضيفا أن شهر رمضان ليس شهر الطعام والشراب، بل هو شهر العمل والانتصارات، وعلينا أن نغتنم فرصة هذه الأيام المباركة بالعبادة والطاعات وقراءة القرآن.
وتحدث الدكتور الطلافحة عن الأجر العظيم في شهر رمضان، مبينا أن هذا الشهر تجتمع فيه أمهات العبادة من الشهادة والذكر والصلاة والزكاة والتراويح والصدقات وصلة الأرحام.
كما تحدثت الدكتورة العتوم عن فضائل شهر رمضان وعن أحوال السلف الصالح في رمضان ومناقبهم، ومنهم الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين، وكيف كانوا يجاهدون النفس في رمضان مع التزامهم بالعبادة والطاعات وقراءة القرآن، والقيام والاعتكاف على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال الشهر.
وفي نهاية الندوة، التي حضرها نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، قدم الدكتور الزبون درع الجامعة للطلافحة والعتوم.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
03/04/2024 20:56:07
MENAFN03042024000117011021ID1108055659
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