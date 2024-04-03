أمين عام الناتو يدين مقتل موظفي الإغاثة بغزة

أمين عام الناتو يدين مقتل موظفي الإغاثة بغزة
التاريخ
4/3/2024 2:39:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قال ستولتنبرغ: "ما نراه الآن في غزة هو كارثة إنسانية، نرى معاناة ومدنيين يقتلون، وشاهدنا أيضا الضربة ضد عمّال الإغاثة والتي أُدينها".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
03/04/2024 20:51:28
MENAFN03042024000117011021ID1108055658
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