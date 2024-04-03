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أمين عام الناتو يدين مقتل موظفي الإغاثة بغزة

4/3/2024 2:39:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قال ستولتنبرغ: "ما نراه الآن في غزة هو كارثة إنسانية، نرى معاناة ومدنيين يقتلون، وشاهدنا أيضا الضربة ضد عمّال الإغاثة والتي أُدينها".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
03/04/2024 20:51:28

MENAFN03042024000117011021ID1108055658

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