الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البر والإحسان الرمضانية في منطقة الحدادة بعمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان(بترا)- سلّمت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، اليوم الأربعاء، مساعدات الحملة للأسر المستهدفة في منطقة وادي الحدادة، وسط العاصمة عمان.

وأكدت سموها، بحضور متصرف لواء قصبة عمان الدكتور طايل المجالي، استمرار الحملة عبر تدخلاتها وبرامجها المتنوعة وبدعم شركائها للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للأسر العفيفة بمختلف مناطق المملكة، ودعم الجهود الوطنية في محاربة الفقر والبطالة.

وقالت سموها إن الحملة تركز ضمن برامجها للمرحلة المقبلة على الأسر التي ترأسها سيدات، لما لهذه الأسر من خصوصية، بسبب ما تواجهه من تحديات وصعوبات، والتخفيف من العبء الاقتصادي الذي تتحمله السيدات لإعالة أسرهن وتوفير الحياة الكريمة لهذه الأسر.

وأعربت سموها عن تقديرها لدور اللجنة العليا للحملة وداعميها، وحرص أعضائها على استدامة برامج الحملة ومبادراتها، تعزيزا لمبادئ وصور التكافل والتضامن.

واستمعت سموها لعرض قدمته مديرة مركز الأميرة بسمة للتنمية في النزهة، نجوى البدور، حول أبرز التدخلات التي تنفذها الحملة في المنطقة، وحاجتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتضمنت فعاليات الحملة، التي استهلتها سموها في مدرسة رغدان الثانوية للبنين، تقديم طرود غذائية لـ 200 أسرة عفيفة وهدايا وملابس العيد لـ 100طالب، وتقديم وجبات إفطار لـ 300 أسرة في المنطقة.

وفي جمعية نور المحسنين الخيرية، قدمت سموها دعما للجمعية لتطوير مشروع المطبخ الإنتاجي تضمن معدات ولوازم طهي وإنتاج الطعام، لمساعدة الجمعية في استدامة عملها في تقديم وجبات طعام مجانية للأسر العفيفة.

وعرضت رئيسة الجمعية نوال العسال، أهداف ومبادرات الجمعية التي تأسست عام 2016، وتقدم الدعم لـ 200 أسرة عفيفة في المنطقة، إضافة إلى كفالة 30 طفلا يتيما.

وأعربت العسال عن تقديرها للدعم الذي قدمته حملة البر والإحسان للجمعية، مؤكدة أهمية مشروع المطبخ الإنتاجي في الجمعية في مساعدة الجمعية في استدامة عملها الخيري والإنساني تجاه الأسر المستهدفة.

وقالت إن الجمعية تتطلع إلى تطوير عملها من خلال تسويق بعض منتجاتها الغذائية، بما يسهم في توفير مصدر دخل للسيدات العاملات والمتطوعات فيها.

وزارت سموها منزل إحدى الأسر العفيفة في المنطقة، واطلعت على التدخلات التي ستنفذها الحملة للمنزل من صيانة وتحسين للظروف المعيشية للأسرة.

--(بترا)

أز/هـ ح

03/04/2024 20:26:11