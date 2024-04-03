أنشطة منوعة في مديرية أوقاف إربد الأولى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 3 نيسان(بترا)- نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى عددا من الأنشطة والمحاضرات في مختلف ألوية محافظة إربد.
وعقدت المديرية، بمنطقة البارحة في مسجد حسني الملكاوي، محاضرة توعوية بالتشارك مع مديرية دفاع مدني غرب إربد حول الإسعافات الأولية والسلامة العامة قدمها كل من النقيب علاء ملكاوي والنقيب طارق البكار، ونظمت محاضرة أخرى لأحد مرتبات الدفاع المدني في مسجد العيدي بمنطقة كفريوبا بحضور مشرف مكتب أوقاف غرب إربد الدكتور أحمد الوديان.
كما نظمت المديرية وبالتنسيق مع مكتب أوقاف غرب إربد محاضرة دينية بعنوان: "فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك"، لفضيلة القاضي الشرعي الدكتور إسماعيل نوح القضاة في مسجد أحمد غلوم الخوري بمنطقة كفريوبا، كما نفذت المديرية وبالتعاون مع مديرية دفاع مدني لواء بني كنانة محاضرة عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحوادث المنزلية قدمها الوكيل صالح بني عامر.
وفي الحي الشرقي، عقدت المديرية، بالتعاون مع مديرية صحة اربد، محاضرة توعوية تثقيفية بعنوان: "الأمراض المزمنة وكيفية تعامل الصائم معها" في مسجد بلال بن رباح قدمها مدير مركز صحي سال الشامل الدكتور سائد الشرمان، استعرض فيها كيفية تعامل الصائم مع هذه الأمراض، كما عقدت المديرية محاضرة حول "الأمراض المزمنة وكيفية تعامل الصائم معها" في مسجد خليل الرحمن بمنطقة البارحة.
--(بترا)
س ع/أز/ هـ ح
03/04/2024 20:06:53
MENAFN03042024000117011021ID1108055650
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