أنشطة منوعة في مديرية أوقاف إربد الأولى

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 3 نيسان(بترا)- نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى عددا من الأنشطة والمحاضرات في مختلف ألوية محافظة إربد.

وعقدت المديرية، بمنطقة البارحة في مسجد حسني الملكاوي، محاضرة توعوية بالتشارك مع مديرية دفاع مدني غرب إربد حول الإسعافات الأولية والسلامة العامة قدمها كل من النقيب علاء ملكاوي والنقيب طارق البكار، ونظمت محاضرة أخرى لأحد مرتبات الدفاع المدني في مسجد العيدي بمنطقة كفريوبا بحضور مشرف مكتب أوقاف غرب إربد الدكتور أحمد الوديان.

كما نظمت المديرية وبالتنسيق مع مكتب أوقاف غرب إربد محاضرة دينية بعنوان: "فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك"، لفضيلة القاضي الشرعي الدكتور إسماعيل نوح القضاة في مسجد أحمد غلوم الخوري بمنطقة كفريوبا، كما نفذت المديرية وبالتعاون مع مديرية دفاع مدني لواء بني كنانة محاضرة عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحوادث المنزلية قدمها الوكيل صالح بني عامر.

وفي الحي الشرقي، عقدت المديرية، بالتعاون مع مديرية صحة اربد، محاضرة توعوية تثقيفية بعنوان: "الأمراض المزمنة وكيفية تعامل الصائم معها" في مسجد بلال بن رباح قدمها مدير مركز صحي سال الشامل الدكتور سائد الشرمان، استعرض فيها كيفية تعامل الصائم مع هذه الأمراض، كما عقدت المديرية محاضرة حول "الأمراض المزمنة وكيفية تعامل الصائم معها" في مسجد خليل الرحمن بمنطقة البارحة.

--(بترا)

س ع/أز/ هـ ح

03/04/2024 20:06:53