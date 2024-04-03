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المجموعة الأردنية تدعم ذوي الإعاقة بالكراسي المتحركة

4/3/2024 2:39:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- نظمت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، ضمن برنامجها للعام الثاني على التوالي (أنشطة دعم المجتمعات المحلية) المبادرة الإنسانية الثانية، التي استهدفت ذوي الإعاقة من المجتمعات المحلية التابعة للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
وبحسب بيان المجموعة اليوم الأربعاء، شملت المبادرة التي أشرفت على تنفيذها اللجان الميدانية بالمجموعة الأردنية والمخصصة لهذه الغاية بالتعاون والتنسيق مع مديريات ومكاتب التنمية الاجتماعية التي تتبع لها الفئات المستهدفة من المبادرة، توزيع الكراسي المتحركة على المحتاجين، وذلك ضمن استراتيجية المجموعة لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مجتمعاتها المحلية.
وأعربت مديريات ومكاتب التنمية الاجتماعية والمستفيدون من هذه المبادرة عن شكرهم وتقديرهم للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وذراعها الإنساني لما تقوم به من جهود إنسانية حثيثة تستهدف التخفيف عن معاناة المحتاجين.
وقال رئيس مجلس الإدارة، المهندس صخر العجلوني، إن عدد المستفيدين من المبادرات ضمن المرحلتين الأولى والثانية والتي نفذت خلال الفترة (2023 – 2024) بلغ أكثر من 550 شخصا من مختلف المجتمعات المحلية، حيث شملت مبادرة هذا العام 7 مناطق وهي: الرويشد، الضليل، الحلابات، الطافح، أم الرصاص، السويمة، عجلون وقراها موزعة على 5 محافظات، تمثل المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الحرة والمناطق التنموية.
--(بترا)
م م/أز/ هـ ح
03/04/2024 20:02:28

MENAFN03042024000117011021ID1108055649

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