جامعة اليرموك تحتفي بذكرى معركة الكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 نيسان (بترا)- احتفت جامعة اليرموك، بالتعاون مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.

وتضمن الاحتفال الذي جاء تحت رعاية عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، معرضا للصور الفوتوغرافية الخاصة بمعركة الكرامة والتي وثقت مجريات وأحداث المعركة، كما تضمن محاضرة حول معركة الكرامة تحدث فيها المقدم بكر الشلول من مديرية الإعلام العسكري.

وقال الشلول إن معركة الكرامة تعد نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، استطاع خلالها الجيش العربي الأردني هزيمة الجيش الإسرائيلي وتحطيم مقولة الجيش الذي لا يقهر.

وتناول مجريات المعركة والتي جرت في منطقة الكرامة الأردنية، وتمكن خلالها الجيش العربي الأردني من الانتصار على القوات الإسرائيلية، مستعرضا نتائج المعركة، وما تكبده العدو من خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وتضمنت المحاضرة عرض فيديو توثيقي حول المعركة من إعداد مديرية الإعلام العسكري، تضمن مشاهد توثق مختلف مجريات المعركة وتظهر بسالة الجيش العربي الأردني الذي استطاع بشجاعة مواصلة القتال حتى دحر آخر جندي من جنود العدو عن الأرض الأردنية بمتابعة حثيثة ومتواصلة من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال.

من جهة أخرى، احتفى منتدى صما الثقافي بلواء الطيبة غربي إربد بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد، أمس الثلاثاء، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.

وقال العميد المتقاعد توفيق المقابلة إن معركة الكرامة تمثل يوما أغر في تاريخ العسكرية العربية عامة والأردنية خاصة، والتي أثبت خلالها الجيش العربي قدرته على انتزاع النصر ضاربا أسمى الأمثلة في التضحية والفداء من أجل وطنه وأمته.

واستعرض المقابلة مجريات وسير المعركة وأهدافها السياسية والعسكرية وصورا لبطولات بواسل الجيش العربي في المعركة والتي قادتها القيادة الهاشمية المظفرة لتنتهي بخسائر جسيمة للعدو الذي طلب لأول مرة في تاريخه وقف إطلاق النار.

كما نظم المنتدى في ذات الفعالية محاضرة توعوية حول آفة المخدرات من منظور إسلامي، تحدث خلالها مدير مكتب أوقاف الطيبة الدكتور عمر العلاونة والذي أشار إلى أضرار المخدرات على المجتمع مسترشدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المحرمة لكل ما يفقد العقل ويهلك الجسم.

--(بترا)

أ غ /أز/ هـ ح

03/04/2024 20:00:01