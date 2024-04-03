جامعة اليرموك تحتفي بذكرى معركة الكرامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 نيسان (بترا)- احتفت جامعة اليرموك، بالتعاون مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.
وتضمن الاحتفال الذي جاء تحت رعاية عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، معرضا للصور الفوتوغرافية الخاصة بمعركة الكرامة والتي وثقت مجريات وأحداث المعركة، كما تضمن محاضرة حول معركة الكرامة تحدث فيها المقدم بكر الشلول من مديرية الإعلام العسكري.
وقال الشلول إن معركة الكرامة تعد نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، استطاع خلالها الجيش العربي الأردني هزيمة الجيش الإسرائيلي وتحطيم مقولة الجيش الذي لا يقهر.
وتناول مجريات المعركة والتي جرت في منطقة الكرامة الأردنية، وتمكن خلالها الجيش العربي الأردني من الانتصار على القوات الإسرائيلية، مستعرضا نتائج المعركة، وما تكبده العدو من خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
وتضمنت المحاضرة عرض فيديو توثيقي حول المعركة من إعداد مديرية الإعلام العسكري، تضمن مشاهد توثق مختلف مجريات المعركة وتظهر بسالة الجيش العربي الأردني الذي استطاع بشجاعة مواصلة القتال حتى دحر آخر جندي من جنود العدو عن الأرض الأردنية بمتابعة حثيثة ومتواصلة من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال.
من جهة أخرى، احتفى منتدى صما الثقافي بلواء الطيبة غربي إربد بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد، أمس الثلاثاء، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.
وقال العميد المتقاعد توفيق المقابلة إن معركة الكرامة تمثل يوما أغر في تاريخ العسكرية العربية عامة والأردنية خاصة، والتي أثبت خلالها الجيش العربي قدرته على انتزاع النصر ضاربا أسمى الأمثلة في التضحية والفداء من أجل وطنه وأمته.
واستعرض المقابلة مجريات وسير المعركة وأهدافها السياسية والعسكرية وصورا لبطولات بواسل الجيش العربي في المعركة والتي قادتها القيادة الهاشمية المظفرة لتنتهي بخسائر جسيمة للعدو الذي طلب لأول مرة في تاريخه وقف إطلاق النار.
كما نظم المنتدى في ذات الفعالية محاضرة توعوية حول آفة المخدرات من منظور إسلامي، تحدث خلالها مدير مكتب أوقاف الطيبة الدكتور عمر العلاونة والذي أشار إلى أضرار المخدرات على المجتمع مسترشدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المحرمة لكل ما يفقد العقل ويهلك الجسم.
--(بترا)
أ غ /أز/ هـ ح
03/04/2024 20:00:01
MENAFN03042024000117011021ID1108055648
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