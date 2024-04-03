جلسة حول المشاركة السياسية للشباب في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 3 نيسان (بترا)- نظم مركز الحياة راصد، مساء اليوم الأربعاء، في مادبا جلسة حوارية بعنوان: "المشاركة السياسية للشباب فرص وتحديات"، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة والنائب أسماء الرواحنة.

وقال الوزير الخريشة إننا بدأنا في الأردن نشهد حديثا مختلفا عن العمل السياسي والحزبي بسبب ما جرى إقراره من قوانين التحديث السياسي، مؤكدا أن العمل السياسي ليس جديدا على الأردن والأردنيين منذ تأسيس الدولة في عشرينيات القرن الماضي.

وأضاف أن الجديد على الساحة السياسية هو إعطاء الناخب فرصة للانتخاب على أسس حزبية برامجية بعد إقرار منظومة التحديث السياسي وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب والتي منحت الأحزاب مقاعد بنسبة 30 بالمئة للمجلس المقبل و 50 بالمئة و65 بالمئة تباعا.

واستعرض الخريشة مسيرة الأحزاب في الأردن منذ التأسيس وإلتى حظرت في الخمسينيات وعادت في التسعينات ولكن دون إلزام الناخب بالانتخاب على أسس برامجية، فاتجه سلوك الناخب للانتخاب على أساس شخصي.

وبين أن هذا النهج ليس بصالح الدولة الأردنية وجاء التوجه الملكي لجلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية وأهم مخرجاتها قانون الأحزاب والانتخاب.

بدورها، قالت النائب أسماء الرواحنة إن العمل البرلماني ليس ترفيهيا وواجهتنا الكثير من الصعوبات، مؤكدة على دور النائب في أداء عمله الرقابي والتشريعي.

وأضافت أنها تمارس العمل الحزبي للمشاركة في تحديد الأولويات من خلال برنامج يجري على تنفيذه، مؤكدة أن الأحزاب تعطي الشباب فرصة لإثبات الوجود والمشاركة في صنع القرار.

وقدم أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إيجازًا حول مهام الوزارة لنشر الوعي السياسي بين كل فئات المجتمع الأردني.

--(بترا)

ج ب/أز/ هـ ح

03/04/2024 19:57:13