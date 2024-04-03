الشريدة وطوقان يلتقيان ممثلي دول مانحة ومؤسسات تمويلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان(بترا)-التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم الأربعاء، عدداً من سفراء وممثلي الدول المانحة والمؤسسات التمويلية، بهدف اطلاعهم على مستجدات عمل البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وحشد التمويل اللازم للبرنامج.

واستعرض الشريدة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط، إنجازات أولويات البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام 2022- 2025 وفق محاور البرنامج الثلاث؛ محور تطوير الخدمات ومحور التطوير المؤسسي ومحور التشريعات، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بلغت 90 بالمئة من أولويات العمل المجدولة لسنة 2023.

وتطرّق إلى أهم الإنجازات المتحققة في المحاور الثلاث؛ ففي محور الخدمات، بين الشريدة أنه جرى رقمنة وأتمتة 45% من الخدمات بواقع 1077 خدمة حكومية، وتطبيق خدمات الجيل الخامس في أربع محافظات، إلى جانب تشغيل 3 مراكز خدمات حكومية.

وفي محور التطوير المؤسسي، قال الشريدة إن الحكومة أنشئت هيئة الخدمة والإدارة العامّة، وأطلقت برنامج تعزيز الثقافة المؤسسية الذي سيطبّق في 50 وزارة ودائرة حكومية هذا العام.

وفي المحور الثالث، التشريعات، أشار الشريدة إلى حزمة التشريعات التي أقرتها الحكومة بهدف مأسسة العمل في المحاور الأخرى، مثل نظام الخدمة المدنية.

وكشف الشريدة، عن أبرز ملامح أولويات عمل سنة 2024 والتي تتضمن 51 أولوية، موزعة على مكونات الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والثقافة المؤسسية، والموارد البشرية، والتشريعات.

بدورها، أكّدت الوزيرة طوقان أن الأردن ماضٍ بجهوده في مسار التحديث الإداري، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الحكومي للوصول إلى قطاع عام كفؤ، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأعربت عن شكرها للجهات المانحة والمؤسسات التمويلية على دعمهم، داعية الشركاء إلى مواصلة دعم جهود ومساعي المملكة تجاه تنفيذ الإصلاح الإداري المنشود.

من جانبهم، أشاد سفراء الدول والجهات المانحة وممثلو الهيئات الأممية والمؤسسات التمويلية بجهود الأردن في المضي بالإصلاح الإداري، والإنجازات التي تحققت في هذا المضمار، مؤكدين استمرار دعمهم أولويات عمل برنامج تحديث القطاع لعاميّ 2024 و2025، الذي يصب في تحقيق نمو شامل ومستدام.

--(بترا)

ف ج

03/04/2024 20:04:33