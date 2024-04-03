الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين عسكريين في إربد وعجلون

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين عسكريين في إربد وعجلون
التاريخ
4/3/2024 2:39:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 نيسان (بترا)- زار رئيس فرع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال، غالب الرحامنة، يرافقه مجموعة من العاملين في الفرع، اليوم الأربعاء، عدداً من المصابين العسكريين في محافظتي إربد وعجلون.
وتأتي هذه الزيارات استمراراً لحملة شهر رمضان التي تنفذها الهيئة سنوياً والمتضمنة زيارة عدد من المصابين العسكريين من أعلى المعدلات التقييمية للإصابات المسجلة لدى الهيئة موزعين على المحافظات كافة.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
03/04/2024 19:53:54
MENAFN03042024000117011021ID1108055645
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