الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين عسكريين في إربد وعجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 نيسان (بترا)- زار رئيس فرع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال، غالب الرحامنة، يرافقه مجموعة من العاملين في الفرع، اليوم الأربعاء، عدداً من المصابين العسكريين في محافظتي إربد وعجلون.

وتأتي هذه الزيارات استمراراً لحملة شهر رمضان التي تنفذها الهيئة سنوياً والمتضمنة زيارة عدد من المصابين العسكريين من أعلى المعدلات التقييمية للإصابات المسجلة لدى الهيئة موزعين على المحافظات كافة.

--(بترا)

ا.ح/أز/ هـ ح

03/04/2024 19:53:54