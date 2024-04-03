Wednesday, 03 April 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين عسكريين في إربد وعجلون

4/3/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 3 نيسان (بترا)- زار رئيس فرع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال، غالب الرحامنة، يرافقه مجموعة من العاملين في الفرع، اليوم الأربعاء، عدداً من المصابين العسكريين في محافظتي إربد وعجلون.
وتأتي هذه الزيارات استمراراً لحملة شهر رمضان التي تنفذها الهيئة سنوياً والمتضمنة زيارة عدد من المصابين العسكريين من أعلى المعدلات التقييمية للإصابات المسجلة لدى الهيئة موزعين على المحافظات كافة.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
03/04/2024 19:53:54

MENAFN03042024000117011021ID1108055645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث