اختتام بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 3 نيسان (بترا)- اختتمت في مدينة العقبة، اليوم الأربعاء، بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم، والتي أقامتها وزارة الشباب، على ملعب تطوير العقبة، بفوز نشامى القويرة، على فريق "العقباوية الأبطال"، بفارق الركلات الترجيحية، بعد تعادل الفريقين بدون أهداف.

ووزع مساعد محافظ العقبة سلطان حسان الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة، بحضور مدير شباب العقبة ومدير مدينة الأمير حمزة، أحمد الحسن، وعدد من الشخصيات والفعاليات في المحافظة.

وهدفت البطولة إلى تنشيط الحركة الرياضية والشبابية خلال شهر رمضان، واستقطاب الفعاليات والأنشطة الشبابية في المحافظات، وتسليط الضوء على المهارات والقدرات الرياضية لدى الشباب واحتضان المميز منها، بالإضافة إلى تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ولقيادته الهاشمية.

--(بترا)

ا م/أز/ هـ ح

03/04/2024 19:25:56

