اختتام بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 3 نيسان (بترا)- اختتمت في مدينة العقبة، اليوم الأربعاء، بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم، والتي أقامتها وزارة الشباب، على ملعب تطوير العقبة، بفوز نشامى القويرة، على فريق "العقباوية الأبطال"، بفارق الركلات الترجيحية، بعد تعادل الفريقين بدون أهداف.
ووزع مساعد محافظ العقبة سلطان حسان الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة، بحضور مدير شباب العقبة ومدير مدينة الأمير حمزة، أحمد الحسن، وعدد من الشخصيات والفعاليات في المحافظة.
وهدفت البطولة إلى تنشيط الحركة الرياضية والشبابية خلال شهر رمضان، واستقطاب الفعاليات والأنشطة الشبابية في المحافظات، وتسليط الضوء على المهارات والقدرات الرياضية لدى الشباب واحتضان المميز منها، بالإضافة إلى تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ولقيادته الهاشمية.
--(بترا)
ا م/أز/ هـ ح
03/04/2024 19:25:56
MENAFN03042024000117011021ID1108055644
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