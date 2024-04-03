بولندا تستدعي السفير الاسرائيلي على خلفية مقتل عمال إغاثة في غزة

بولندا تستدعي السفير الاسرائيلي على خلفية مقتل عمال إغاثة في غزة
التاريخ
4/3/2024 2:38:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى بولندا؛ لمناقشة المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف عمال إغاثة غربيين بينهم بولندي.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نائب الوزير أندريه ساينا قوله: "لقد دعوت السفير، وأريد أن أناقش معه الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية عن الحادث الذي وقع مؤخرا في غزة".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
03/04/2024 19:22:34
MENAFN03042024000117011021ID1108055643
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