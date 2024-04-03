بولندا تستدعي السفير الاسرائيلي على خلفية مقتل عمال إغاثة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى بولندا؛ لمناقشة المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف عمال إغاثة غربيين بينهم بولندي.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نائب الوزير أندريه ساينا قوله: "لقد دعوت السفير، وأريد أن أناقش معه الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية عن الحادث الذي وقع مؤخرا في غزة".

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ هـ ح

03/04/2024 19:22:34