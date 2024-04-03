بلدية الزرقاء: نؤيد مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 3 نيسان(بترا)- أكدت بلدية الزرقاء، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، باسم رئيس وأعضاء المجلس البلدي، تأييدها المطلق لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أشقاؤنا في قطاع غزة المحاصر.
وبينت البلدية، خلال بيانها، أن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية عامة، وما يحدث لأهلنا في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، والتي تعتبر من أبشع الحروب من قبل العدو الصهيوني الغاصب، هي امتداد لمواقفه الثابتة والراسخة والواضحة بضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي، وجهود إيقاف الحرب الهمجية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.
وأشارت البلدية إلى الوقوف الكامل خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، مثمنة الجهد الذي يقوم به جلالته من خلال جولاته المستمرة ولقاءاته مع قادة العالم، لكسب التأييد والدعم لوقف العدوان الغاشم على غزة، فيما شددت على رفضها للمحاولات التي تهدف إلى إثارة الفتن في البلاد أثناء المسيرات والوقفات التضامنية والتعاطفية مع الأهل في غزه مؤخراً والتي تعلو بها أصوات فئة معادية للوطن، وممارسات تجاوزت التعبير السلمي عن الرأي.
ودعت البلدية إلى ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية خلف القيادة الهاشمية، وتفويت الفرصة على الأنفس المريضة التي تسعى إلى الإخلال بمنظومة الأمن والأمان ونشر الفتن بين أبناء الشعب الواحد والتعدي على أبنائنا من رجال الأمن.
كما طالبت، في بيانها، الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن ومقدراته، ومحاسبة كل شخص كان له يد بالعبث بممتلكات الوطن العامة والخاصة.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
03/04/2024 19:19:40
MENAFN03042024000117011021ID1108055641
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