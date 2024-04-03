بلدية الزرقاء: نؤيد مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 3 نيسان(بترا)- أكدت بلدية الزرقاء، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، باسم رئيس وأعضاء المجلس البلدي، تأييدها المطلق لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أشقاؤنا في قطاع غزة المحاصر.

وبينت البلدية، خلال بيانها، أن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية عامة، وما يحدث لأهلنا في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، والتي تعتبر من أبشع الحروب من قبل العدو الصهيوني الغاصب، هي امتداد لمواقفه الثابتة والراسخة والواضحة بضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي، وجهود إيقاف الحرب الهمجية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.

وأشارت البلدية إلى الوقوف الكامل خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، مثمنة الجهد الذي يقوم به جلالته من خلال جولاته المستمرة ولقاءاته مع قادة العالم، لكسب التأييد والدعم لوقف العدوان الغاشم على غزة، فيما شددت على رفضها للمحاولات التي تهدف إلى إثارة الفتن في البلاد أثناء المسيرات والوقفات التضامنية والتعاطفية مع الأهل في غزه مؤخراً والتي تعلو بها أصوات فئة معادية للوطن، وممارسات تجاوزت التعبير السلمي عن الرأي.

ودعت البلدية إلى ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية خلف القيادة الهاشمية، وتفويت الفرصة على الأنفس المريضة التي تسعى إلى الإخلال بمنظومة الأمن والأمان ونشر الفتن بين أبناء الشعب الواحد والتعدي على أبنائنا من رجال الأمن.

كما طالبت، في بيانها، الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن ومقدراته، ومحاسبة كل شخص كان له يد بالعبث بممتلكات الوطن العامة والخاصة.

--(بترا)

ع ض/أز/ هـ ح

03/04/2024 19:19:40