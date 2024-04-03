العين الهندي يبحث مع سفيرة رواندا العلاقات الثنائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 3 نيسان (بترا) – بحث رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، العين المهندس عبدالحكيم الهندي، مع سفيرة جمهورية رواندا، اوروجيني باكوراموستا، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتحدث العين الهندي، خلال اللقاء، الذي جرى بمجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، حول أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحية منها.

وتطرق العين الهندي إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الهادفة إلى حل الصراعات وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة، لافتًا إلى تأثر الأردن سياحيًا بشكل سلبي في الآونة الأخيرة جراء الأوضاع في المنطقة.

بدورها، أشادت سفيرة جمهورية رواندا بدور جلالة الملك عبدالله الثاني الكبير في تحقيق السلام بالمنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقتها مع الأردن ومختلف الدول العربية.

--(بترا)

م ش/أز/ هـ ح

03/04/2024 18:31:51