العين الهندي يبحث مع سفيرة رواندا العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 3 نيسان (بترا) – بحث رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، العين المهندس عبدالحكيم الهندي، مع سفيرة جمهورية رواندا، اوروجيني باكوراموستا، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتحدث العين الهندي، خلال اللقاء، الذي جرى بمجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، حول أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحية منها.
وتطرق العين الهندي إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الهادفة إلى حل الصراعات وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة، لافتًا إلى تأثر الأردن سياحيًا بشكل سلبي في الآونة الأخيرة جراء الأوضاع في المنطقة.
بدورها، أشادت سفيرة جمهورية رواندا بدور جلالة الملك عبدالله الثاني الكبير في تحقيق السلام بالمنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقتها مع الأردن ومختلف الدول العربية.
--(بترا)
م ش/أز/ هـ ح
03/04/2024 18:31:51
MENAFN03042024000117011021ID1108055640
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.