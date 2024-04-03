الملك وغوتيريس يؤكدان ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في غزة، والتي أسفرت أخيرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.

وتسببت الحرب على غزة بمقتل حوالي 196 من العاملين في منظمات إنسانية وإغاثية بالقطاع، منهم 175 من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وأكد جلالته أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.

ودعا جلالة الملك المجتمع الدولي للتحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

من جانبه، أشاد غوتيريس بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بمختلف الوسائل المتاحة.

--(بترا)

ن ح/رق

03/04/2024 17:41:58