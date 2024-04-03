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الأردن يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية حول وقف العدوان على غزة

4/3/2024 2:38:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 3 نيسان (بترا)- شارك الأردن، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة موريتانيا.
وأكدت الجامعة العربية خلال الاجتماع الذي جاء بطلب من فلسطين، أن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي يبذله مجلس الجامعة في المحافل الدولية، ضروري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وينبغي أن يتواصل حتى يتوقف هذا العدوان الغاشم المستمر منذ 6 أشهر.
ودعت فلسطين خلال الاجتماع، مجلس الأمن إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجبر إسرائيل علي وقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية لحماية آلاف الفلسطينيين الذين باتوا يموتون جوعا بسبب الاحتلال الذي يسعى إلى طمس قضيتهم.
--(بترا)
ن ا/رق
03/04/2024 17:40:45

MENAFN03042024000117011021ID1108055638

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