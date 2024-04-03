وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اليمني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، هنأه خلاله بتعيينه وزيرا للخارجية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتمنى له التوفيق في خدمة مصالح اليمن الشقيق.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة اليمنية، يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار.
وأكد الصفدي حرصه على العمل مع نظيره اليمني لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعمه للجهود المستهدفة حل الأزمة اليمنية.
--(بترا)
ص خ/رق
03/04/2024 17:11:44
MENAFN03042024000117011021ID1108055636
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