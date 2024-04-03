وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اليمني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، هنأه خلاله بتعيينه وزيرا للخارجية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتمنى له التوفيق في خدمة مصالح اليمن الشقيق.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة اليمنية، يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار.

وأكد الصفدي حرصه على العمل مع نظيره اليمني لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعمه للجهود المستهدفة حل الأزمة اليمنية.

--(بترا)

ص خ/رق

03/04/2024 17:11:44