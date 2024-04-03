صعود الاسترليني مقابل الدولار
التاريخ
4/3/2024 2:38:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 3 نيسان (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار، وتراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني أمام الدولار بنسبة 01ر0 بالمئة مقابل الدولار ليصل عند 2574ر1 دولار، وتراجع بنسبة 15ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1660ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م ف/رق
03/04/2024 16:20:11
MENAFN03042024000117011021ID1108055633
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