صعود الاسترليني مقابل الدولار

لندن 3 نيسان (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار، وتراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو). ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني أمام الدولار بنسبة 01ر0 بالمئة مقابل الدولار ليصل عند 2574ر1 دولار، وتراجع بنسبة 15ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1660ر1 يورو. --(بترا) ر ش/م ف/رق 03/04/2024 16:20:11

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