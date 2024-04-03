العربي الإسلامي يرعى موائد الرحمن لتكية أم علي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- رعى البنك العربي الإسلامي الدولي، موائد الرحمن الرمضانية التي اقامتها تكية أم علي، بمشاركة فريق متطوعين من البنك، لتقديم وجبات إفطار لأكثر من 4500 صائم.
وأكد مدير عام البنك إياد العسلي، أن ما يقوم به البنك بدعم لتكية أم علي، بشكل سنوي وعلى أكثر من محور كرعاية موائد الرّحمن وتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة، جاء تجسيدا لرؤية البنك بأهمية دعم المؤسسات التي تُعنى بالفقراء والمحتاجين وتعزيزاً لثقافة التكافل والتراحم في مجتمعنا الأردني، لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار لبلدنا العزيز، موجها الشكر الجزيل لفريق متطوعي البنك العربي الإسلامي وكافة العاملين في تكية أم علي على الجهود المبذولة في إنجاح هذه المبادرة الطيبة.
من جهته، أعرب المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، عن أهمية الدعم الذي يقدمه البنك المستمر والمتواصل لبرامج التكية على مدى السنوات السابقة، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل يعكس الإيمان الراسخ للبنك العربي الإسلامي برؤية تكية أم علي، التي تهدف إلى تحقيق أردن خال من الجوع ودعم الأسر المحتاجة بكل الطرق الممكنة.
(بترا)
رش/رق
03/04/2024 16:17:54
MENAFN03042024000117011021ID1108055632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.