العربي الإسلامي يرعى موائد الرحمن لتكية أم علي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- رعى البنك العربي الإسلامي الدولي، موائد الرحمن الرمضانية التي اقامتها تكية أم علي، بمشاركة فريق متطوعين من البنك، لتقديم وجبات إفطار لأكثر من 4500 صائم.

وأكد مدير عام البنك إياد العسلي، أن ما يقوم به البنك بدعم لتكية أم علي، بشكل سنوي وعلى أكثر من محور كرعاية موائد الرّحمن وتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة، جاء تجسيدا لرؤية البنك بأهمية دعم المؤسسات التي تُعنى بالفقراء والمحتاجين وتعزيزاً لثقافة التكافل والتراحم في مجتمعنا الأردني، لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار لبلدنا العزيز، موجها الشكر الجزيل لفريق متطوعي البنك العربي الإسلامي وكافة العاملين في تكية أم علي على الجهود المبذولة في إنجاح هذه المبادرة الطيبة.

من جهته، أعرب المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، عن أهمية الدعم الذي يقدمه البنك المستمر والمتواصل لبرامج التكية على مدى السنوات السابقة، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل يعكس الإيمان الراسخ للبنك العربي الإسلامي برؤية تكية أم علي، التي تهدف إلى تحقيق أردن خال من الجوع ودعم الأسر المحتاجة بكل الطرق الممكنة.

(بترا)

رش/رق

03/04/2024 16:17:54