اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها في جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 3 نيسان( بترا)- أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"، أن اليونيفيل تواصل تنفيذ مهامها ، نافية الأنباء عن تعليق عملها، بعد تعرض دورية من "المراقبين الدوليين"(أندوف) إلى اعتداء قبل أيام، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود.
وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي اليوم الأربعاء" إنه على الرغم من تصاعد التوترات، يظل حفظة السلام التابعون لليونيفيل موجودين على الأرض".
وأكّد " ان اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها، بما في ذلك الدوريات، كما تواصل عملها الأساسي مع الأطراف لتهدئة الوضع وتخفيف التوترات في المنطقة".
--(بترا)
ا ش / ف م
03/04/2024 15:54:16
MENAFN03042024000117011021ID1108055631
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