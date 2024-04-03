اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها في جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 3 نيسان( بترا)- أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"، أن اليونيفيل تواصل تنفيذ مهامها ، نافية الأنباء عن تعليق عملها، بعد تعرض دورية من "المراقبين الدوليين"(أندوف) إلى اعتداء قبل أيام، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود.

وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي اليوم الأربعاء" إنه على الرغم من تصاعد التوترات، يظل حفظة السلام التابعون لليونيفيل موجودين على الأرض".

وأكّد " ان اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها، بما في ذلك الدوريات، كما تواصل عملها الأساسي مع الأطراف لتهدئة الوضع وتخفيف التوترات في المنطقة".

--(بترا)

ا ش / ف م

03/04/2024 15:54:16