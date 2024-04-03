Wednesday, 03 April 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها في جنوب لبنان

4/3/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 3 نيسان( بترا)- أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"، أن اليونيفيل تواصل تنفيذ مهامها ، نافية الأنباء عن تعليق عملها، بعد تعرض دورية من "المراقبين الدوليين"(أندوف) إلى اعتداء قبل أيام، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود.
وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي اليوم الأربعاء" إنه على الرغم من تصاعد التوترات، يظل حفظة السلام التابعون لليونيفيل موجودين على الأرض".
وأكّد " ان اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها، بما في ذلك الدوريات، كما تواصل عملها الأساسي مع الأطراف لتهدئة الوضع وتخفيف التوترات في المنطقة".
--(بترا)
ا ش / ف م
03/04/2024 15:54:16

MENAFN03042024000117011021ID1108055631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث