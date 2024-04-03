ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 140

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 140 منذ بدء الحرب على القطاع.

وفي وقت سابق، اتهم المكتب الإعلامي الاحتلال بتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين أعرب سابقا عن استنكاره قتل الصحفيين في غزة، داعيا إلى ضرورة حمايتهم من عنف الاحتلال ليتسنى لهم أداء عملهم.

---(بترا)

رصد / ف ق/ ف م

03/04/2024 15:34:41