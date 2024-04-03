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اختتام المجالس الرمضانية في جامعة الحسين بن طلال

4/3/2024 2:38:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

معان 4 نيسان (بترا)- اختتمت جامعة الحسين بن طلال، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الرابع والأخير من "المجالس الرمضانية" الذي جاء بعنوان "ليلة خير من ألف شهر".
وتحدث الشيخ يحيى عوجان عن فضل العشر الأواخر من رمضان الكريم وما فيها من خير كثير وثواب عظيم، مبينا أن النبي عليه السلام اجتهد في تلك الليلة فوق ما كان يجتهد في غيرها؛ لما فيها من الخير والبركة والأجر العظيم.
وأشار إلى فضل العشر الأواخر وليلة القدر التي وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، وأنها ليلة مباركة تنزل فيها الملائكة والروح؛ كما وصفها بأنها سلام؛ وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه.
من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة إن المجالس الرمضانية تشكل حالة فكرية وروحانية متميزة بين الطلبة، وإنها تشكل إضافة نوعية في مجال التثقيف بالعلوم الدينية النافعة، آملا أن تكون المجالس الرمضانية المعين والزاد الفكري لطلبة الجامعة في هذه الأيام الفضيلة.
يشار إلى أن سلسلة ندوات المجالس الرمضانية نظمتها دائرة الإعلام في وحدة العلاقات العامة والاتصال المجتمعي بجامعة الحسين، استضافت مجموعة من الدعاة وعلماء الشريعة الإسلامية، للحديث في مواضيع متعددة ومختلفة، لإثراء فكر الطلبة وزيادة المعرفة لديهم.
--(بترا)
ص أ/ ن ح/ف ق
03/04/2024 15:00:54

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