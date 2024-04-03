إنفاق 82.5 مليون دولار العام الماضي على الألعاب الرقمية في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- بلغ حجم الإنفاق الإجمالي على الألعاب الرقمية في الأردن العام الماضي نحو 82.5 مليون دولار، وفق تقرير وحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".

وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، توزعت أنماط الإنفاق بين عدة فئات، حيث انفق نحو 17 مليون دولار على تحميل الألعاب المدفوعة، و7.3 مليون دولار للإنفاق على البث المباشر للألعاب.

وبلغ الإنفاق على الإعلانات داخل الألعاب 6.6 مليون دولار، وسيطرت ألعاب الهاتف المتنقل على الحصة الأكبر بإنفاق 45 مليون دولار، فيما بلغ الإنفاق على الألعاب الأونلاين 6.5 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمستخدمين الذين حملوا الألعاب، واستخدموا البث المباشر للألعاب، وألعاب الهاتف المتنقل، والألعاب الأونلاين بلغ 5.9 مليون مستخدم في عام 2023.

وتوقعت الوحدة أن يرتفع الإنفاق إلى نحو 103 ملايين دولار عام 2027، معتمدة في توقعاتها على أساس سنوي للنمو وحجم السوق والمنافسة بين المطورين للألعاب الرقمية.

وقال المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في جمعية "انتاج" زياد المصري، إن بيانات وحدة دراسة الأسواق في إنتاج، حجر أساس لفهم وتحليل اتجاهات ومتطلبات السوق، وهي توفر رؤية شاملة تساعد الشركات على تصميم استراتيجياتها بما يتوافق مع ديناميكيات السوق الإقليمي وخصوصاً في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف، أن البيانات تسهم في تعزيز النمو والابتكار ضمن هذه الصناعة الحيوية، وتُمكن الشركات من تحقيق التوسع المطلوب والتنافسية العالية في الأسواق سريعة التغيير، مشددا على أن بيانات الوحدة دليل إرشادي للشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة واستثمارها.

--(بترا)

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03/04/2024 14:36:04