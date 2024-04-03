الأمن العام: بدء الإفراج عن النزلاء تنفيذا لقانون العفو العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل، ولاقت أثرا طيبا وإيجابيا بين النزلاء منذ أن وجه جلالته الحكومة للسير به.

وأضاف إن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة لتنفيذ القانون، وبالتنسيق التام مع الجهات القضائية على وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.

وأكد أن مديرية الأمن العام أنهت الإجراءات القانونية والإدارية كافة المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد المجالي أنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو، مشيرا إلى أن إجراءات الإفراج الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى 15 دقيقة، وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك.

ودعا المجالي النزلاء الذين شملهم العفو إلى جعل هذا العفو حافزا للمضي قدما في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدا عن السلوك الجرمي.

--(بترا)

ل م/ ف ج

03/04/2024 14:21:16