الأمن العام: بدء الإفراج عن النزلاء تنفيذا لقانون العفو العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل، ولاقت أثرا طيبا وإيجابيا بين النزلاء منذ أن وجه جلالته الحكومة للسير به.
وأضاف إن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة لتنفيذ القانون، وبالتنسيق التام مع الجهات القضائية على وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.
وأكد أن مديرية الأمن العام أنهت الإجراءات القانونية والإدارية كافة المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد المجالي أنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو، مشيرا إلى أن إجراءات الإفراج الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى 15 دقيقة، وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك.
ودعا المجالي النزلاء الذين شملهم العفو إلى جعل هذا العفو حافزا للمضي قدما في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدا عن السلوك الجرمي.
--(بترا)
ل م/ ف ج
03/04/2024 14:21:16
MENAFN03042024000117011021ID1108055624
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