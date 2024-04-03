اتحاد كرة القدم يعلن أسماء الحكام لمباريات دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم، أسماء الكوادر التحكيمية التي تتولى إدارة مباريات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين، التي تنطلق منافساتها يوم غد.

ويقوم بتحكيم مباراة الرمثا والسلط، محمد مفيد للساحة، والمساعدون أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وقيس غوانمة رابعا، وفي مباراة معان وشباب الأردن سيحكمها مراد زواهرة، والمساعدون أحمد مؤنس، فايز حسن، وإبراهيم سمارة رابعا، أما مباراة الوحدات والحسين سيحكمها أحمد يعقوب، والمساعدون محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعا، وأيمن عبيدات حكما إضافيا.

أما مباراة الأهلي ومغير السرحان سيحكمها أدهم مخادمة، والمساعدون عمرو عجاج، مراد الذيبة، ووسيم طبيشات رابعا، ومباراة شباب العقبة والفيصلي سيحكمها صدام عمارة للساحة، والمساعدون محمود ظاهر، منذر عقيلان، ومحمد بدارنة رابعا، أما مباراة سحاب والجليل سيحكمها أحمد فيصل للساحة، والمساعدون حمزة أبو عبيد، قيس خميس، وعمر المعاني رابعا.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

03/04/2024 14:07:18