التربية تفتتح معرض الرسم الوطني الشامل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأربعاء، معرض الرسم الوطني الشامل، الذي نظمته إدارة النشاطات التربوية في الوزارة بمدرسة الصويفية الثانوية الشاملة المختلطة للبنات.

وأكد العجارمة خلال جولة في أروقة المعرض، بحضور عدد من مديري التربية والتعليم وأبناء الأسرة التربوية، حرص الوزارة على رعاية الإبداع والمبدعين وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمام المعلمين والطلبة لإبراز أعمالهم الفنية.

وأضاف، إن الوزارة تنظم هذا المعرض احتفالا بالمناسبات الوطنية وتسعى من خلال هذه النشاطات الفنية والمعارض إلى تعزيز قيم الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للوطن والرفع من مستوى الذائقة الجمالية والثقافة الفنية لدى طلبة المدارس والمعلمين.

من جانبه، أوضح مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل الطويقات أن المعرض يأتي لإتاحة البيئة التي تهيئ الإبداع للمعلمين والطلبة واكتشاف مواهبهم والعمل على تطويرها.

وأضاف، أن هذا المعرض يأتي تعبيرا عن الاعتزاز بالمناسبات الوطنية كمعركة الكرامة، والاستقلال، حيث تضمنت الأعمال الفنية المشاركة في المعرض مسيرة البناء والإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشارك في فعاليات المعرض الطلبة والمعلمون الفائزون في مسابقة الرسم الوطنية ومسابقة الخط العربي وكذلك اللوحات الخاصة بمبادرة لمدرستي انتمي، حيث بلغ مجموع اللوحات المشاركة (90) لوحة فنية.

وتميزت اللوحات بتعدد أنواع الرسم والألوان والأدوات المستخدمة من قبل الطلبة والمعلمين.

--(بترا)

ع س/أ أ/اح

03/04/2024 13:32:53