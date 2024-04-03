بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
التاريخ
4/3/2024 2:38:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- أغلقت بورصة عمان اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.17 بالمئة إلى مستوى 2432 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1834 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
--(بترا)
ح خ/م ف/اح
03/04/2024 13:27:48
MENAFN03042024000117011021ID1108055620
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