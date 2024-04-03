الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 نيسان (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بينهم الصحفية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، إضافة إلى أسرى سابقين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، بيت لحم، طوباس، جنين، قلقيلية، وأريحا.
وبحسب البيان يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.
--(بترا)
م ف/اح
03/04/2024 13:26:18
MENAFN03042024000117011021ID1108055619
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