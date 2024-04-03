الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 نيسان (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بينهم الصحفية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، بيت لحم، طوباس، جنين، قلقيلية، وأريحا.

وبحسب البيان يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

--(بترا)

م ف/اح

03/04/2024 13:26:18