59 شهيدا بـ 5 مجازر بقطاع غزة خلال يوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة أسفرت عن 59 شهيدا و 83 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم 180 على القطاع، الى انه لايزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع عدد الضحايا بسبب المجازر الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 32975 شهيدا و75577 مصابا.
--(بترا)
أ ش/أ أ/اح
03/04/2024 13:23:28
MENAFN03042024000117011021ID1108055618
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