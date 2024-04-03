59 شهيدا بـ 5 مجازر بقطاع غزة خلال يوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة أسفرت عن 59 شهيدا و 83 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم 180 على القطاع، الى انه لايزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع عدد الضحايا بسبب المجازر الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 32975 شهيدا و75577 مصابا.

--(بترا)

أ ش/أ أ/اح

03/04/2024 13:23:28