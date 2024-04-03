تجديد اتفاقية بين المياه والزراعة للحصاد المائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- وقع وزيرا المياه والري المهندس رائد أبو السعود، والزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، تجديد اتفاقية تفاهم للحصاد المائي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي الاتفاقية وفق بيان لوزارة المياه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي، وتأمين الاحتياجات المائية ضمن الخطط الحكومية الرامية إلى تنفيذ برنامج وطني مستدام واستراتيجية موحدة للحصاد المائي، وتتضمن إقامة وتنفيذ عدد من منشآت الحصاد المائي والسدود الترابية.

وقال أبو السعود إن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتوجه الحكومي لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات في تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية على الوطن والمواطنين واستمرارا لتوحيد الجهود الحكومية في مواجهة التحديات المائية من خلال توفير مصادر مائية للمجتمعات المحلية.

وبين أن هذا التعاون يأتي للنهوض بالواقع المائي وتأمين احتياجات الري للمزارعين ومربي المواشي في مختلف المناطق، لافتا إلى أن المذكرة تهدف إلى جمع مياه الأمطار السطحية للاستفادة منها في الزراعة، وإعادة تأهيل النظم البيئية البرية، وتعزيز مصادر المياه العذبة في مختلف المناطق الرعوية والصحراوية، وحماية التربة من الانجراف، وتوفير مصدر لسقاية الماشية من خلال إنشاء وصيانة تقنيات حصاد المياه في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف، إن سلطة وادي الأردن ستقدم بموجب الاتفاقية جميع أشكال الدعم الفني لإعداد الدراسات الفنية والتصاميم لإنشاء وصيانة مشاريع الحصاد المائي في مختلف المناطق، مبينا أن الحصاد المائي ركيزة أساسية في توفير مصادر المياه وتغذية المياه الجوفية، وتوفير المياه لمناطق البادية من خلال إنشاء السدود والبرك والحفائر.

بدوره، أكد الحنيفات أن الشراكة مع وزارة المياه والري تهدف إلى إنجاز حفائر وسدود ضمن مشاريع الحصاد المائي، والتركيز على استدامة موارد المياه في مختلف المناطق من خلال إنشاء الحفائر والسدود الترابية والبرك في مختلف المناطق إضافة إلى درء خطر الفيضانات.

وأشار إلى أن الاتفاقية تسعى إلى المحافظة على الأراضي وحماية التربة وتنمية مناطق البادية وتمكين الأهالي من تنفيذ مشاريع تنموية محلية زراعية ورعوية، لافتا إلى أن هذه الحفائر ستشكل حواجز طبيعية للمياه وبالتالي للاستفادة منها لأغراض مختلفة ولحماية القاطنين فيها من الآثار الطبيعية للتغيرات المناخية.

وبين الحنيفات أهمية تقنيات الحصاد المائي الجديدة في إحياء الغطاء النباتي الرعوي، والحد من آثار التغييرات المناخية، مؤكدا أهمية الحفائر والسدود المقامة حيث مكنت من توفير المياه لفترات طويلة، ما رفع مستوى إنتاج الثروة الحيوانية، وزيادة مداخيل أصحابها.

واستعرض جهود الوزارة في تعزيز الحصاد المائي من خلال إقامة آبار تجميعية لمياه الأمطار على طول المنطقة الغربية من إربد وحتى البترا، وبحيث تقدم الوزارة دعما تشجيعيا لكل بئر تجميعي لمياه الأمطار بسعة 30 مترا مكعبا بقيمة 1500 دينار.

وأوضح أن منظومة السدود والحفائر الصحراوية سيكون لها الأثر الأكبر على تطوير الواقع المعيشي والبيئي، وإيجاد فرص عمل من خلال تنفيذ مشاريع ريادية زراعية والتربية الحيوانية إضافة إلى مشاريع الاستثمارات السياحية، ما يحد من الفقر والبطالة في المناطق التي تقام فيها.

وحضر توقيع

الاتفاقية أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، وعدد من مسؤولي المياه والزراعة.

--(بترا)





ي ع/م ف/اح

03/04/2024 13:18:49