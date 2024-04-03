المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي الصين وفيتنام ودياً في الدوحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- أنجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23، في الدوحة، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تقام في قطر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء السبت المقبل، حيث يلتقي نظيره الصيني يوم الأحد المقبل، قبل أن يواجه فيتنام يوم الأربعاء المقبل.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأس آسيا، بلقاء أستراليا الاثنين 15 نيسان، يليه مواجهة قطر 18 الشهر، على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، حيث يعتبر هذا المعسكر محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب، قبل البطولة القارية.

--(بترا)

خ خ/ أ أ

03/04/2024 12:57:48