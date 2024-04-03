Wednesday, 03 April 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأونروا: 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة

4/3/2024 2:38:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، مقتل 176 من موظفيها بشكل مأساوي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الوكالة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن الحرب في غزة سجلت أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في أي صراع.
وذكرت أن العديد من الموظفين ارتقوا أثناء أداء واجبهم، مؤكدة أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفًا، ويجب حمايتهم في جميع الأوقات.
ولفتت الوكالة في بيانها إلى أن إسرائيل ما تزال تمنع موظفينا من الوصول إلى شمال غزة لتقديم المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
03/04/2024 12:56:39

MENAFN03042024000117011021ID1108055614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث