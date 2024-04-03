الأونروا: 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، مقتل 176 من موظفيها بشكل مأساوي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن الحرب في غزة سجلت أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في أي صراع.

وذكرت أن العديد من الموظفين ارتقوا أثناء أداء واجبهم، مؤكدة أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفًا، ويجب حمايتهم في جميع الأوقات.

ولفتت الوكالة في بيانها إلى أن إسرائيل ما تزال تمنع موظفينا من الوصول إلى شمال غزة لتقديم المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية.

--(بترا)

رصد/أغ/ ف ج

03/04/2024 12:56:39