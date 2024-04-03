الأونروا: 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، مقتل 176 من موظفيها بشكل مأساوي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الوكالة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن الحرب في غزة سجلت أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في أي صراع.
وذكرت أن العديد من الموظفين ارتقوا أثناء أداء واجبهم، مؤكدة أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفًا، ويجب حمايتهم في جميع الأوقات.
ولفتت الوكالة في بيانها إلى أن إسرائيل ما تزال تمنع موظفينا من الوصول إلى شمال غزة لتقديم المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
03/04/2024 12:56:39
MENAFN03042024000117011021ID1108055614
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