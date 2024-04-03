الامانة: اغلاق 91 % من الملاحظات والشكاوى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- اظهر التقرير الصادر عن دائرة خدمة الجمهور في مديرية الخدمات الإدارية بأمانة عمان الكبرى ان 3412 شكوى وملاحظة وردت خلال الربع الاول من العام الجاري لمديريات المناطق عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية ومركز الاتصال الموحد ( 102 أو 117180) تم إغلاق غالبيتها.
ووفقاً لمدير دائرة خدمة الجمهور سليمان البسطامي بلغت نسبة اغلاق هذه الشكاوى والملاحظات 91 % وتوزعت غالبيتها بين تراكم للنفايات وملاحظات في الشان البيئي والصحي ومهن وابنية.
-- (بترا)
ع ع/اح
03/04/2024 12:53:44
MENAFN03042024000117011021ID1108055613
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