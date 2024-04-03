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الامانة: اغلاق 91 % من الملاحظات والشكاوى

4/3/2024 2:38:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- اظهر التقرير الصادر عن دائرة خدمة الجمهور في مديرية الخدمات الإدارية بأمانة عمان الكبرى ان 3412 شكوى وملاحظة وردت خلال الربع الاول من العام الجاري لمديريات المناطق عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية ومركز الاتصال الموحد ( 102 أو 117180) تم إغلاق غالبيتها.


ووفقاً لمدير دائرة خدمة الجمهور سليمان البسطامي بلغت نسبة اغلاق هذه الشكاوى والملاحظات 91 % وتوزعت غالبيتها بين تراكم للنفايات وملاحظات في الشان البيئي والصحي ومهن وابنية.

-- (بترا)


ع ع/اح

03/04/2024 12:53:44

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