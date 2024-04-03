الأمانة: ايقاف الخدمات الالكترونية لعدة ساعات اليوم

الأمانة: ايقاف الخدمات الالكترونية لعدة ساعات اليوم
التاريخ
4/3/2024 2:37:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- اعلنت امانة عمان الكبرى عن ايقاف الخدمات الإلكترونية لعدة ساعات فقط وذلك لغايات إدخال البيانات المترتبة على قانون العفو العام الذي يبدأ العمل به اليوم الاربعاء.
وأشارت الأمانة الى أن الخدمات الالكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة القادمة.
-- (بترا)
ع ع/اح
03/04/2024 12:50:24
MENAFN03042024000117011021ID1108055612
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.