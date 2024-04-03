الأمانة: ايقاف الخدمات الالكترونية لعدة ساعات اليوم

عمان 3 نيسان (بترا)- اعلنت امانة عمان الكبرى عن ايقاف الخدمات الإلكترونية لعدة ساعات فقط وذلك لغايات إدخال البيانات المترتبة على قانون العفو العام الذي يبدأ العمل به اليوم الاربعاء. وأشارت الأمانة الى أن الخدمات الالكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة القادمة. -- (بترا) ع ع/اح 03/04/2024 12:50:24

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.