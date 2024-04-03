45.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 45.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 43.40 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 52.40 و40.60 دينار على التوالي.

وأستهل المعدن الأصفر تداولاته اليوم الأربعاء بالسوق العالمية عند سعر 2268 دولارا للأونصة الواحدة.

--(بترا)

س ص/اص / س س

03/04/2024 12:33:28