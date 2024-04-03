45.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
التاريخ
4/3/2024 2:37:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 45.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 43.40 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 52.40 و40.60 دينار على التوالي.
وأستهل المعدن الأصفر تداولاته اليوم الأربعاء بالسوق العالمية عند سعر 2268 دولارا للأونصة الواحدة.
--(بترا)
س ص/اص / س س
03/04/2024 12:33:28
MENAFN03042024000117011021ID1108055611
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.