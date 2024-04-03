مباراتان في انطلاقة الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين في إربد والزرقاء.
ويلتقي فريقا الرمثا والسلط على ستاد الحسن في إربد، فيما يلعب فريقا معان وشباب الأردن على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وتتواصل المباريات يوم الجمعة بلقاء الأهلي مع مغير السرحان على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، ويلعب شباب العقبة مع الفيصلي على ملعب تطوير العقبة، فيما يلتقي الوحدات مع الحسين إربد على ستاد عمان الدولي.
وتختتم مباريات الأسبوع السادس عشر يوم السبت بلقاء فريقي سحاب والجليل على ستاد عمان.
وتقام جميع المباريات عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
ويتصدر فريق الحسين إربد حاليا الدوري برصيد 43 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 36 نقطة.
--(بترا)
خ خ/اص / س س
03/04/2024 12:31:49
MENAFN03042024000117011021ID1108055610
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