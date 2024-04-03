مباراتان في انطلاقة الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين في إربد والزرقاء.

ويلتقي فريقا الرمثا والسلط على ستاد الحسن في إربد، فيما يلعب فريقا معان وشباب الأردن على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وتتواصل المباريات يوم الجمعة بلقاء الأهلي مع مغير السرحان على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، ويلعب شباب العقبة مع الفيصلي على ملعب تطوير العقبة، فيما يلتقي الوحدات مع الحسين إربد على ستاد عمان الدولي.

وتختتم مباريات الأسبوع السادس عشر يوم السبت بلقاء فريقي سحاب والجليل على ستاد عمان.

وتقام جميع المباريات عند الساعة العاشرة والنصف مساء.

ويتصدر فريق الحسين إربد حاليا الدوري برصيد 43 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 36 نقطة.

--(بترا)

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03/04/2024 12:31:49