شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 نيسان (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ180.
وأفادت مصادر طبية، بأن 5 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 10 آخرون، جراء قصف مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مدينة خانيونس.
كما أشارت إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، في قصف مدفعي استهدف منازل المواطنين جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في مدينة غزة، منها الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نقلوا على أثرها إلى المستشفى المعمداني في المدينة.
وأكد مصادر فلسطينية، أن عددا من آليات وجرافات الاحتلال تتمركز في محيط مدارس العودة شرق خانيونس وسط قصف مدفعي، فيما استهدفت زوارق الاحتلال بقذائفها ورشاشاتها منازل المواطنين وخيام النازحين في منطقة المواصي بمدينتي رفح و خانيونس، إضافة إلى استهداف محيط مستشفى ناصر، ومنطقتي البلد والفخاري بخانيونس بالقصف المدفعي، والغارات الجوية العنيفة.
ودوت انفجارات ضخمة ناجمة عن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32975 شهيدًا ، و75577 إصابة جُلهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 فلسطينيًا وإصابة 83 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
03/04/2024 12:30:23
MENAFN03042024000117011021ID1108055609
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