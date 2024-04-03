شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 نيسان (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ180.

وأفادت مصادر طبية، بأن 5 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 10 آخرون، جراء قصف مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مدينة خانيونس.

كما أشارت إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، في قصف مدفعي استهدف منازل المواطنين جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في مدينة غزة، منها الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نقلوا على أثرها إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وأكد مصادر فلسطينية، أن عددا من آليات وجرافات الاحتلال تتمركز في محيط مدارس العودة شرق خانيونس وسط قصف مدفعي، فيما استهدفت زوارق الاحتلال بقذائفها ورشاشاتها منازل المواطنين وخيام النازحين في منطقة المواصي بمدينتي رفح و خانيونس، إضافة إلى استهداف محيط مستشفى ناصر، ومنطقتي البلد والفخاري بخانيونس بالقصف المدفعي، والغارات الجوية العنيفة.

ودوت انفجارات ضخمة ناجمة عن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32975 شهيدًا ، و75577 إصابة جُلهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 فلسطينيًا وإصابة 83 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

03/04/2024 12:30:23