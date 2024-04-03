اليابان: تدمير مجمع الشفاء يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)- دعت وزارة الخارجية اليابانية، سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي على خلفية الدمار الواسع الذي خلفته في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قالت الخارجية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الدمار في مجمع الشفاء يعد هجوما يشمل مدنيين أبرياء، ويصنف على أنه انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
كما دعت إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الإنساني الدولي والامتثال للقانون الدولي.
يشار إلى أن جيش الاحتلال انسحب أول أمس الاثنين، من مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، مخلفا دمارا هائلا وكارثة إنسانية ارتكبها على مدى 14 يوما، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل بالمنطقة.
ويواصل الاحتلال عدوانه ومجازره في جميع انحاء قطاع غزة، بالرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 32916، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الجرحى 75494، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
03/04/2024 12:27:59
MENAFN03042024000117011021ID1108055608
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