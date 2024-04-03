اليابان: تدمير مجمع الشفاء يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- دعت وزارة الخارجية اليابانية، سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي على خلفية الدمار الواسع الذي خلفته في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قالت الخارجية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الدمار في مجمع الشفاء يعد هجوما يشمل مدنيين أبرياء، ويصنف على أنه انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

كما دعت إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الإنساني الدولي والامتثال للقانون الدولي.

يشار إلى أن جيش الاحتلال انسحب أول أمس الاثنين، من مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، مخلفا دمارا هائلا وكارثة إنسانية ارتكبها على مدى 14 يوما، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل بالمنطقة.

ويواصل الاحتلال عدوانه ومجازره في جميع انحاء قطاع غزة، بالرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 32916، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الجرحى 75494، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

03/04/2024 12:27:59