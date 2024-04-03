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مجلس امانة عمان يعقد جلسته السادسة العادية

4/3/2024 2:37:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- عقد مجلس أمانة عمان مساء امس الثلاثاء، جلسته السادسة العادية برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وصادق خلالها المجلس على بنود جدول الأعمال.
وهنأ الدكتور الشواربة باسمه وأعضاء مجلس الأمانة عمان، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.
وأشاد وأعضاء المجلس بالقوات المسلحة الأردنية -سلاح الجو الملكي والخدمات الطبية الملكية على ما يقدمونه من جهد إغاثي وطبي للأشقاء في قطاع غزة ، مثمنين جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
--(بترا)
ع ع/ أ أ / س س
03/04/2024 12:20:23

MENAFN03042024000117011021ID1108055607

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