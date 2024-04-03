صادرات تجارة عمان ترتفع 15.7 % بالربع الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان(بترا)–ارتفعت قيمة صادرات غرفة تجارة عمان من البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 329 مليون دينار مقابل 284 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

بالمقابل، انخفض عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.1 بالمئة، متراجعة إلى 5725 شهادة، مقابل 6164 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول، أبرزها السعودية بعدد 901 شهادة، تلتها الأمارات 636، فالعراق 523، ومصر 253 ، وسويسرا بعدد 10 شهادات.

وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة نحو 161 مليون دينار، ثم سويسرا 32 مليون دينار، ومصر 25 مليون دينار ، والأمارات 24.7 مليون دينار، فالسعودية بقيمة 14 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 171 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 53 مليون دينار، والمنتجات العربية 30 مليون دينار، ثم الزراعية بقيمة نحو 25 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.

يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.

كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية، مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

--(بترا)





س ص/اص / س س

03/04/2024 12:15:09