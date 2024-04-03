تربية الكرك تطلق مبادرة التوأمة لطلبة ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 3 نيسان (بترا)- أطلق مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك سامر المجالي اليوم الأربعاء، مبادرة توأمة لدمج طلبة مدرسة التربية الخاصة الثانوية للصم مع مدرسة جامعة مؤتة النموذجية الثانوية المختلطة.
واشتملت المبادرة على فقرات الرسم على الوجه وحصة صفية للغة الانجليزية وعرض مسرحي من أداء الأطفال الصم.
وقال المجالي إن ذوي الإعاقة كانوا على الدوام محط اهتمام ورعاية القيادة الهاشمية باعتبارها فئة فاعلة ومنتجة، مشيرا إلى أن المديرية تسخر إمكاناتها كافة لدمج طلبتها من ذوي الإعاقة مع المجتمع المحلي، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات المعنية على تقديم الدعم الممكن لهم.
من جهتها، ثمنت مديرة المدرسة زينب القطاونة، الجهود الكبيرة لإدارة مدرسة جامعة مؤتة لتفعيل التعاون المشترك في تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق الكثير من الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة.
بدورها، قالت المعلمة الدكتورة بتول الطراوة إن المبادرة تعد الأولى من نوعها التي تنفذها المدرسة في مجال التوأمة مع المدارس الأخرى، ما أسهم في رسم الفرحة والابتسامة على وجوه الطلبة وبث روح الأمل والتفاؤل.
وقدمت المعلمة سحر النوايسة حصة للغة الانجليزية للصف التاسع الأساسي في مدرسة الجامعة مع الطلبة ذوي الإعاقة.
--(بترا)
م ع/ أ أ/ ف ج
03/04/2024 12:14:06
MENAFN03042024000117011021ID1108055605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.