تربية الكرك تطلق مبادرة التوأمة لطلبة ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 3 نيسان (بترا)- أطلق مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك سامر المجالي اليوم الأربعاء، مبادرة توأمة لدمج طلبة مدرسة التربية الخاصة الثانوية للصم مع مدرسة جامعة مؤتة النموذجية الثانوية المختلطة.

واشتملت المبادرة على فقرات الرسم على الوجه وحصة صفية للغة الانجليزية وعرض مسرحي من أداء الأطفال الصم.

وقال المجالي إن ذوي الإعاقة كانوا على الدوام محط اهتمام ورعاية القيادة الهاشمية باعتبارها فئة فاعلة ومنتجة، مشيرا إلى أن المديرية تسخر إمكاناتها كافة لدمج طلبتها من ذوي الإعاقة مع المجتمع المحلي، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات المعنية على تقديم الدعم الممكن لهم.

من جهتها، ثمنت مديرة المدرسة زينب القطاونة، الجهود الكبيرة لإدارة مدرسة جامعة مؤتة لتفعيل التعاون المشترك في تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق الكثير من الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة.

بدورها، قالت المعلمة الدكتورة بتول الطراوة إن المبادرة تعد الأولى من نوعها التي تنفذها المدرسة في مجال التوأمة مع المدارس الأخرى، ما أسهم في رسم الفرحة والابتسامة على وجوه الطلبة وبث روح الأمل والتفاؤل.

وقدمت المعلمة سحر النوايسة حصة للغة الانجليزية للصف التاسع الأساسي في مدرسة الجامعة مع الطلبة ذوي الإعاقة.

--(بترا)

م ع/ أ أ/ ف ج

03/04/2024 12:14:06