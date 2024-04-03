MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي أمس الثلاثاء، محاضرة حول العدوان الإسرائيلي على غزة أمام القانون الدولي.

وعرض الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم للخطوات والإجراءات القانونية الدولية التي من شأنها الضغط على الاحتلال لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال إن الحرب على فلسطين لم تبدأ في 7 من تشرين الأول، وإنما كانت منذ 75 عاما، مارس خلالها الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، فأصبحت معها المناداة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل مجرد شعار عالمي لا ينطبق على أطفال ونساء غزة، ما دفع دولة جنوب إفريقيا إلى رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية، لإيقاف حرب الإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن وثيقة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية كتبت باحترافية عالية، استنادا إلى مرجعيات حيادية مثل "تقارير هيئة الأمم المتحدة والمفوضين العامين لديها.

وحول عدم إصدار المحكمة قرارا مباشرا لوقف إطلاق النار، أوضح القاسم أن مثل هذا القرار يحتاج إلى طرفي نزاع، والمقاومة لا تعد طرفا أمام المحكمة؛ لأنها ليست دولة.

ولفت إلى أن قرارات المحكمة التي صدرت بحق الاحتلال لا يمكن تنفيذها إلا بوقف إطلاق النار، وإذا لم تلتزم إسرائيل بالقرارات ستذهب المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، وتكون قراراته ملزمة.

وتابع، وفي حال لم تلتزم أو كان هناك (فيتو) في مجلس الأمن، تكون هناك فرصة للذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشيرا إلى أن قراراتها غير ملزمة، لكنها ربما تسبب حصارا اقتصاديا وتجاريا لإسرائيل حتى تبدو معها بلا شرعية.

--(بترا)

ن ن/ف ج





03/04/2024 11:37:28