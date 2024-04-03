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روسيا تعلن زيادة عدد المتطوعين في الجيش بعد هجوم موسكو

4/3/2024 2:35:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الروسي أمس ازديادا في عدد الأشخاص الذين يتطوعون للقتال في أوكرانيا منذ الهجوم الدامي على صالة للحفلات الموسيقية في مجمع كروكوس في موسكو الشهر الماضي.
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بأكثر من 140 شخصا وكان الأسوأ من نوعه في روسيا منذ سنوات. لكن الرئيس فلاديمير بوتين واصل مذاك اتهام أوكرانيا بالتورط في التخطيط للهجوم، وهو ما تنفيه كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس «على مدى الأسبوع ونصف الأخير، سجلت نقاط التجنيد زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الراغبين بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة».
وهو مصطلح كانت تطلقه موسكو على هجومها الشامل على أوكرانيا قبل ان تعلن انها باتت تخوض حربا.
وذكرت الوزارة بأن أكثر من 100 ألف شخص تطوعوا للقتال حتى الأمس في 2024، بينهم 16 ألفا في الأيام العشرة التي تلت الهجوم.
وقالت في بيان على تلغرام إن «معظم المرشحين أشاروا إلى أن الدافع الأساسي للتوقيع على العقد كان الرغبة في الانتقام لضحايا المأساة التي وقعت في 22 مارس».

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