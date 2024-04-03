رواندا تحيي ذكرى مرور 30 عاما على الإبادة

MENAFN - Al-Anbaa) تبدأ رواندا الأحد مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على إبادة العام 1994 التي نفذها متطرفو الهوتو ضد أقلية التوتسي على مدى 100 يوم دام.قتل أكثر من 800 ألف رجل وامرأة وطفل، معظمهم من عرقية التوتسي ولكن أيضا من الهوتو المعتدلين في المجازر التي انقلب فيها أفراد العائلة الواحدة والأصدقاء على بعضهم بعضا في إحدى فصول التاريخ الأكثر قتامة في أواخر القرن العشرين.وبعد 3 عقود، أعادت الدولة الصغيرة بناء نفسها في ظل حكم الرئيس بول كاغامي الديكتاتوري، لكن ما زال صدى إرث الإبادة الصادم يتردد في أنحاء المنطقة.وحفاظا على التقاليد، سيتم إحياء السابع من أبريل، يوم أطلق متطرفو الهوتو وميليشيات حملة القتل المروعة عام 1994، عبر إضاءة كاغامي شعلة إحياء الذكرى في نصب كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية، حيث يعتقد بأن أكثر من 250 ألفا ضحية تم دفنهم.وسيلقي كاغامي الذي ساعد جيشه المتمرد «جبهة رواندا الوطنية» في وقف المجازر، خطابا وسيضع أكاليل الزهور على المقابر الجماعية، فيما ستحضر بعض الشخصيات الأجنبية ما أطلق عليه «كويبوكا (إحياء الذكرى) 30».تؤذن مراسم الأحد ببدء أسبوع الحداد الوطني إذ سيتوقف كل شيء في رواندا وستنكس الأعلام.وخلال تلك الأيام، لن يسمح بعزف الموسيقى في الأماكن العامة أو على الإذاعة بينما ستمنع التلفزيونات من بث المناسبات الرياضية والأفلام، ما لم تكن على صلة بمراسم إحياء الذكرى.ستقام مراسم أيضا في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة لمناسبة الذكرى: «هذه السنة، نذكر أنفسنا بجذور الإبادة المتعفنة: الكراهية». وأضاف: «لأولئك الذين يسعون لتقسيمنا، علينا إيصال رسالة واضحة وقاطعة وعاجلة: لن يتكرر الأمر».واجه المجتمع الدولي انتقادات شديدة لفشله في حماية المدنيين إذ خفضت الأمم المتحدة عديد قوتها لحفظ السلام بعد فترة قصيرة من اندلاع أعمال العنف.وأثار اغتيال الرئيس المنتمي إلى الهوتو جوفينال هابياريمانا ليل السادس من أبريل عندما أسقطت طائرته فوق كيغالي موجة غضب في أوساط متطرفي الهوتو وميليشيا «إنترهاموي».قتل ضحاياهم بإطلاق النار عليهم أو ضربهم أو طعنهم حتى الموت في عمليات قتل غذتها الحملة الدعائية المناهضة للتوتسي التي تم بثها على التلفزيون والإذاعة. يقدر بأن ما بين 100 ألف إلى 250 ألف امرأة تعرضت للاغتصاب، وفق أرقام الأمم المتحدة.وفر مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من عرقية الهوتو الذين شعروا بالخوف من الهجمات الانتقامية في أعقاب الإبادة إلى بلدان مجاورة بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وما زالت المقابر الجماعية تكتشف في رواندا حتى اليوم.عام 2002، أقامت رواندا محاكم أهلية حيث يمكن للضحايا الاستماع إلى «اعترافات» أولئك الذين اضطهدوهم.وتم الاستماع إلى 1.2 مليون قضية على فترة 10 سنوات، رغم أن المنظمات الحقوقية رأت أن النظام أدى أيضا إلى إجهاض العدالة إذ استخدمه بعض المشتكين لتصفية حسابات.واليوم، لم تعد بطاقات الهوية الرواندية تذكر إن كان الشخص من الهوتو أو التوتسي.ويتعلم طلاب المدارس الثانوية عن الإبادة في إطار منهج دراسي خاضع لرقابة مشددة.