رواندا تحيي ذكرى مرور 30 عاما على الإبادة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تبدأ رواندا الأحد مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على إبادة العام 1994 التي نفذها متطرفو الهوتو ضد أقلية التوتسي على مدى 100 يوم دام.
قتل أكثر من 800 ألف رجل وامرأة وطفل، معظمهم من عرقية التوتسي ولكن أيضا من الهوتو المعتدلين في المجازر التي انقلب فيها أفراد العائلة الواحدة والأصدقاء على بعضهم بعضا في إحدى فصول التاريخ الأكثر قتامة في أواخر القرن العشرين.
وبعد 3 عقود، أعادت الدولة الصغيرة بناء نفسها في ظل حكم الرئيس بول كاغامي الديكتاتوري، لكن ما زال صدى إرث الإبادة الصادم يتردد في أنحاء المنطقة.
وحفاظا على التقاليد، سيتم إحياء السابع من أبريل، يوم أطلق متطرفو الهوتو وميليشيات حملة القتل المروعة عام 1994، عبر إضاءة كاغامي شعلة إحياء الذكرى في نصب كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية، حيث يعتقد بأن أكثر من 250 ألفا ضحية تم دفنهم.
وسيلقي كاغامي الذي ساعد جيشه المتمرد «جبهة رواندا الوطنية» في وقف المجازر، خطابا وسيضع أكاليل الزهور على المقابر الجماعية، فيما ستحضر بعض الشخصيات الأجنبية ما أطلق عليه «كويبوكا (إحياء الذكرى) 30».
تؤذن مراسم الأحد ببدء أسبوع الحداد الوطني إذ سيتوقف كل شيء في رواندا وستنكس الأعلام.
وخلال تلك الأيام، لن يسمح بعزف الموسيقى في الأماكن العامة أو على الإذاعة بينما ستمنع التلفزيونات من بث المناسبات الرياضية والأفلام، ما لم تكن على صلة بمراسم إحياء الذكرى.
ستقام مراسم أيضا في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة لمناسبة الذكرى: «هذه السنة، نذكر أنفسنا بجذور الإبادة المتعفنة: الكراهية». وأضاف: «لأولئك الذين يسعون لتقسيمنا، علينا إيصال رسالة واضحة وقاطعة وعاجلة: لن يتكرر الأمر».
واجه المجتمع الدولي انتقادات شديدة لفشله في حماية المدنيين إذ خفضت الأمم المتحدة عديد قوتها لحفظ السلام بعد فترة قصيرة من اندلاع أعمال العنف.
وأثار اغتيال الرئيس المنتمي إلى الهوتو جوفينال هابياريمانا ليل السادس من أبريل عندما أسقطت طائرته فوق كيغالي موجة غضب في أوساط متطرفي الهوتو وميليشيا «إنترهاموي».
قتل ضحاياهم بإطلاق النار عليهم أو ضربهم أو طعنهم حتى الموت في عمليات قتل غذتها الحملة الدعائية المناهضة للتوتسي التي تم بثها على التلفزيون والإذاعة. يقدر بأن ما بين 100 ألف إلى 250 ألف امرأة تعرضت للاغتصاب، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وفر مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من عرقية الهوتو الذين شعروا بالخوف من الهجمات الانتقامية في أعقاب الإبادة إلى بلدان مجاورة بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وما زالت المقابر الجماعية تكتشف في رواندا حتى اليوم.
عام 2002، أقامت رواندا محاكم أهلية حيث يمكن للضحايا الاستماع إلى «اعترافات» أولئك الذين اضطهدوهم.
وتم الاستماع إلى 1.2 مليون قضية على فترة 10 سنوات، رغم أن المنظمات الحقوقية رأت أن النظام أدى أيضا إلى إجهاض العدالة إذ استخدمه بعض المشتكين لتصفية حسابات.
واليوم، لم تعد بطاقات الهوية الرواندية تذكر إن كان الشخص من الهوتو أو التوتسي.
ويتعلم طلاب المدارس الثانوية عن الإبادة في إطار منهج دراسي خاضع لرقابة مشددة.
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