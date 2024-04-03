السويسريون يتجهون للتصويت على الحد من الهجرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) سيصوت السويسريون على إجراءات مصممة للحد من الهجرة لمنع وصول عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة قبل العام 2050، بعدما وقع عدد كافٍ من الأشخاص على الخطوة أمس.
وبناء على نظام الديموقراطية المباشرة السويسري، يمكن للمواطنين أن يدفعوا لإجراء تصويت شعبي على قضية ما عبر جمع 100 ألف توقيع موثق خلال 18 شهرا.
وتقدم «حزب الشعب السويسري» بـ 114.600 توقيع إلى المستشارية الفيدرالية في برن أمس، جمعوا في نصف المدة.
وقال الحزب الذي يعد الأكبر في الدولة الثرية الواقعة في منطقة الألب إن «الهجرة الجماعية تواصل مسارها المحموم.. مع تداعيات مدمرة على بلدنا الصغير».
واعتبر الحزب أن تبنّي المبادرة يحمل أهمية «ملحة لحماية المشهد الفريد لدينا والجودة العالية لحياتنا وازدهارنا الذي يفوق المعدلات ومن أجل مستقبل آمن وحر لنا ولأطفالنا».
وفور التحقق من التواقيع الواردة في العريضة، يستغرق إجراء التصويت شهورا أو أحيانا سنوات.
أواخر العام 2022، بلغ عدد السكان الدائمين 8.82 ملايين نسمة، مقارنة مع 8.54 ملايين نسمة أواخر العام 2018، ويشكل الأجانب ربع السكان.
تقترح المبادرة تعديل الدستور السويسري وتنص أن على «عدد السكان الدائمين في سويسرا ألا يتجاوز 10 ملايين نسمة قبل العام 2050».
ويضم السكان الدائمون المواطنين السويسريين الذين يعيشون في البلاد والأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة صالحة لعام على الأقل أو من يبقون في البلاد لمدى 12 شهرا على الأقل.
إذا تجاوز العدد 9.5 ملايين قبل العام 2050، فستتخذ الحكومة والبرلمان «إجراءات، خصوصا فيما يتعلق باللجوء ولم شمل العائلات، مع رؤية لضمان الامتثال».
وإن لم تكف هذه الإجراءات، فستضطر سويسرا في نهاية المطاف إلى إلغاء الاتفاقية المرتبطة بحرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن سويسرا ليست في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها منضوية في منطقة «شنغن» منذ العام 2008.
وتأتي الخطوة في ظل مفاوضات من أجل التقارب بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.
وقال حزب الشعب السويسري إن المبادرة «رد على المشاكل المرتبطة بالهجرة في سويسرا»،
مشيرا على وجه الخصوص إلى النقص في السكن وارتفاع الإيجارات والاختناقات المرورية واكتظاظ النقل العام وتراجع معايير المدارس والعنف والجريمة ونقص الكهرباء وثبات دخل الفرد وارتفاع أقساط التأمين الصحي «وتفاقم الضغط على ريفنا الجميل».
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