السويسريون يتجهون للتصويت على الحد من الهجرة

MENAFN - Al-Anbaa) سيصوت السويسريون على إجراءات مصممة للحد من الهجرة لمنع وصول عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة قبل العام 2050، بعدما وقع عدد كافٍ من الأشخاص على الخطوة أمس.وبناء على نظام الديموقراطية المباشرة السويسري، يمكن للمواطنين أن يدفعوا لإجراء تصويت شعبي على قضية ما عبر جمع 100 ألف توقيع موثق خلال 18 شهرا.

وتقدم «حزب الشعب السويسري» بـ 114.600 توقيع إلى المستشارية الفيدرالية في برن أمس، جمعوا في نصف المدة.وقال الحزب الذي يعد الأكبر في الدولة الثرية الواقعة في منطقة الألب إن «الهجرة الجماعية تواصل مسارها المحموم.. مع تداعيات مدمرة على بلدنا الصغير».واعتبر الحزب أن تبنّي المبادرة يحمل أهمية «ملحة لحماية المشهد الفريد لدينا والجودة العالية لحياتنا وازدهارنا الذي يفوق المعدلات ومن أجل مستقبل آمن وحر لنا ولأطفالنا».وفور التحقق من التواقيع الواردة في العريضة، يستغرق إجراء التصويت شهورا أو أحيانا سنوات.أواخر العام 2022، بلغ عدد السكان الدائمين 8.82 ملايين نسمة، مقارنة مع 8.54 ملايين نسمة أواخر العام 2018، ويشكل الأجانب ربع السكان.تقترح المبادرة تعديل الدستور السويسري وتنص أن على «عدد السكان الدائمين في سويسرا ألا يتجاوز 10 ملايين نسمة قبل العام 2050».ويضم السكان الدائمون المواطنين السويسريين الذين يعيشون في البلاد والأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة صالحة لعام على الأقل أو من يبقون في البلاد لمدى 12 شهرا على الأقل.إذا تجاوز العدد 9.5 ملايين قبل العام 2050، فستتخذ الحكومة والبرلمان «إجراءات، خصوصا فيما يتعلق باللجوء ولم شمل العائلات، مع رؤية لضمان الامتثال».وإن لم تكف هذه الإجراءات، فستضطر سويسرا في نهاية المطاف إلى إلغاء الاتفاقية المرتبطة بحرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي.ورغم أن سويسرا ليست في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها منضوية في منطقة «شنغن» منذ العام 2008.وتأتي الخطوة في ظل مفاوضات من أجل التقارب بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.وقال حزب الشعب السويسري إن المبادرة «رد على المشاكل المرتبطة بالهجرة في سويسرا»،مشيرا على وجه الخصوص إلى النقص في السكن وارتفاع الإيجارات والاختناقات المرورية واكتظاظ النقل العام وتراجع معايير المدارس والعنف والجريمة ونقص الكهرباء وثبات دخل الفرد وارتفاع أقساط التأمين الصحي «وتفاقم الضغط على ريفنا الجميل».