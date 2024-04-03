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المعارض راهول غاندي يقدم رسميا ترشيحه للانتخابات التشريعية في الهند

4/3/2024 2:35:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رافق الآلاف من المناصرين الزعيم الرئيسي للمعارضة الهندية راهول غاندي أمس الذي قدم رسميا ترشيحه للانتخابات التشريعية المقررة في 19 الجاري.
يتحدر راهول غاندي من أكبر عائلة سياسية في الهند. فهو ابن راجيف غاندي، وحفيد أنديرا غاندي وابن حفيد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وجميعهم رؤساء وزراء سابقون.
لكنه هزم في مناسبتين سابقتين أمام رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي.
وهو إحدى الشخصيات البارزة في تحالف معارضة يسعى لتحدي مودي في الانتخابات وهو شخصية لاتزال تملك شعبية واسعة بعد عقد من البقاء في السلطة.
ولقي راهول غاندي استقبالا حماسيا أمس في واياناد، وهي بلدة خلابة في ولاية كيرالا الجنوبية، حيث تجمع حشد كبير للاحتفال بوصوله.
وقال غاندي لأنصاره من فوق شاحنة وكان برفقة شقيقته بريانكا ومسؤولين تنفيذيين من حزبه: «لا أفكر فيكم كناخبي، بل كعائلتي».
واثر التجمع، قدم السياسي البالغ من العمر 53 عاما رسميا ملف ترشيحه لخوض الانتخابات في واياناد أمام مقر مكتب الانتخابات المحلية.
انتخب غاندي لأول مرة من هذه الدائرة الانتخابية في العام 2019، ولكن تم منعه لفترة وجيزة من دخول البرلمان العام الفائت، بعد إدانته بتهمة التشهير في قضية رفعها ضده أحد أعضاء حزب مودي.
ثم عاد إلى منصبه في انتظار الاستئناف أمام المحكمة العليا، لكن قراره بالترشح مرة أخرى في واياناد تسبب في نشوب خلافات داخل كتلة المعارضة.
خصمه الرئيسي هو آني راجا من الحزب الشيوعي الهندي، وهو أيضا جزء من تحالف المعارضة.
وانتقد غاندي من قبل حلفاء راجا لأنه لم يختر الترشح في دائرة انتخابية أخرى ضد مرشح معروف من «حزب بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه مودي.
وندد رئيس ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، وهو عضو في حزب راجا، بـ «الطابع غير السليم» لهذا الترشيح.
يدعى ما يقرب من مليار هندي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم الجديد اعتبارا من 19 الجاري، ولمدة 6 أسابيع، وهي أطول انتخابات في العالم من حيث مدة الاقتراع.

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