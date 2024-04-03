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الرئيس السنغالي الجديد يعين حليفه عثمان سونكو رئيسا للوزراء

4/3/2024 2:35:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عين الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي أبرز داعميه في الانتخابات عثمان سونكو رئيسا للوزراء.
التعيين جاء بعد ساعات من تنصيب الرئيس أمس الأول، حيث تعهد بإجراء «تغيير منهجي» على رأس الدولة. وجاء في مرسوم تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية عمر سامبا با على شاشة التلفزيون الحكومي «تم تعيين السيد عثمان سونكو رئيسا للوزراء».
وقال سونكو (49 عاما) على قناة «أر تي إس»: «أدرك أهمية الثقة التي وضعها (الرئيس فاي) في شخصي».
وفاز فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 مارس الماضي بعدما حصد 54.28% من الأصوات، وهي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 يفوز معارض بالرئاسة من الجولة الأولى.
ومنذ عام 2021، يلاحق عثمان سونكو في العديد من القضايا التي طالما ندد بها باعتبارها مؤامرات دبرتها السلطة لإقصائه من السباق الانتخابي. وأثارت محاكماته اضطرابات خلفت عشرات القتلى وفرض قيود على الحريات واعتقال المئات من داعميه.
وأفرج عن الرجلين من السجن في منتصف مارس بموجب قانون عفو مثير للجدل اقترحه الرئيس ماكي سال من أجل «استرضاء» و«مصالحة» السنغاليين. واحتفل الآلاف من سكان داكار بحريتهما.

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