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المرشح حرفيا أي شخص آخر يطمح لاقتناص الرئاسة الأميركية من بايدن وترامب

4/3/2024 2:35:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر رجل من تكساس غير اسمه إلى «Literally Anybody Else» وتعني «حرفيا أي شخص آخر»، الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، والتي من المفترض أن تشهد مواجهة بين المرشح الديموقراطي، الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
هذا المدرس البالغ 35 عاما، وهو من قدامى المحاربين، غير اسمه قانونيا إلى «حرفيا أي شخص آخر»، وجمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة، وسط فتور لدى جزء كبير من الناخبين الأميركيين إزاء احتمال إجراء مواجهة جديدة مشابهة لانتخابات عام 2020 بين جو بايدن (81 عاما)، ودونالد ترامب (77 عاما).
وقال الرجل في مقابلة أجراها أخيرا مع قناة «دبليو اف ايه ايه» WFAA في تكساس «اسمي هو (حرفيا أي شخص آخر) وأرشح نفسي لمنصب رئيس الولايات المتحدة».
وأضاف «الأمر لا يتعلق بي حقا، بل يتعلق أكثر بفكرة (أي شخص آخر)».
منذ منتصف القرن التاسع عشر، لم يتول السلطة سوى رؤساء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، رغم ترشح مرشحين بديلين أيضا.
وقال «حرفيا أي شخص آخر»، واسمه السابق داستن إيبي «يمكننا أن نجد مرشحين أفضل من بين 300 مليون أميركي»، مضيفا «في الواقع، يجب أن تكون هناك طريقة أخرى للأشخاص مثلي الذين سئموا من هذا الاستيلاء المستمر على السلطة بين حزبين والذي لا يفيد الناس».
وأشار إلى أن «الناس يصوتون لأهون الشرين، وليس لشخص يؤمنون به أو يدعمونه»، و«يجب أن يكون لديهم خيار التصويت لشخص يشبههم ويمثلهم».
ويحتاج المرشح، الذي يقوم بالفعل بحملته الانتخابية مرتديا قميصا كتب عليه «حرفيا أي شخص آخر 2024»، إلى ما لا يقل عن 113 ألف توقيع من المؤيدين الذين لم يصوتوا في الانتخابات التمهيدية حتى يتم أخذه في الاعتبار في السباق الرئاسي.
وتظهر استطلاعات الرأي منافسة محتدمة للغاية حاليا بين الرئيس الحالي وسلفه.
وأعلن المرشح البديل المحتمل «أنا لست موهوما. سيكون الأمر صعبا للغاية ولكنه ليس مستحيلا. آمل أن يكون هناك دونالد ترامب، وجو بايدن، ثم (حرفيا أي شخص آخر) في المركز التالي مباشرة».
ويمكن للناخبين أيضا كتابة «حرفيا أي شخص آخر» مباشرة على بطاقة الاقتراع.
في غضون ذلك، جدد ترامب تحذيره المثير للجدل من «حمام دم» مقبل في الولايات المتحدة، قائلا لأنصاره إن المجتمعات الأميركية تواجه خطر التعرض إلى «النهب والاغتصاب والقتل» بأيدي مهاجرين غير شرعيين.
وفي تصريحات تعد من الأكثر تحريضية التي تصدر عنه حتى اللحظة بشأن أمن الحدود، اتهم ترامب الرئيس جو بايدن بإطلاق العنان لـ«مذبحة وفوضى وقتل» في بلد قال إنه غارق في المخدرات ومحاصر من قبل عصابات إجرامية أجنبية.
وقال في خطاب في إطار حملته الانتخابية من غراند رابيدز في ميشيغان «أقف أمامكم اليوم للإعلان بأن حمام دم جو بايدن عند الحدود.. إنه حمام دم ويدمر بلدنا ويعد أمرا سيئا جدا». وأضاف «سينتهي ذلك لدى تسلمي السلطة».
وبينما تحدث عن احتمال خسارة وظائف قطاع صناعة السيارات لصالح بلدان أجنبية في أوهايو الشهر الماضي، حذر ترامب من أنه ما لم تتم إعادة انتخابه، «فسيشكل الأمر حمام دم بالنسبة للبلاد».
وبعد ساعات على خطابه في غراند رابيدز، كرر رسالته الحادة خلال تجمع في ويسكونسن حيث هاجم بايدن لسماحه بما وصفه ترامب بـ«غزو لبلادنا».
وقال لأنصاره الذين رفعوا لافتات كتب عليها «اطردوا بايدن» في غرين باي «سنحرر هذه الأمة من جو الفاسد وجيوشه من المهاجرين من المجرمين الخطيرين إلى الأبد».
في المقابل، اتهمته حملة بايدن والديموقراطيون بإثارة «العنف السياسي».
وبينما وصلت عمليات عبور الحدود بشكل غير قانوني مستويات قياسية في عهد بايدن، إلا أن الجرائم العنيفة في ميشيغان ومختلف أنحاء البلاد تتراجع بعدما ازدادت في عهد ترامب تزامنا مع تفشي وباء كوفيد في 2020.

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